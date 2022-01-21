Родственников двух солдат уже нашли. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что раскопки продлятся до марта 2022 года, ведь есть много неидентифицированных останков.

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В Германии обнаружили останки трех украинских солдат

Украина никогда не бросает своих. Ни живых, ни мертвых – МИД нашел солдат из Украины, которых 80 лет считали пропавшими без вести,

– написал Дмитрий Кулеба.

Министр рассказал, что это место захоронения недалеко от Бремена на севере Германии, было известно среди местных как "русское кладбище". Хотя глава МИД объяснил, что на самом деле оно советское со времен Второй мировой войны.

В 2021 году там началась подготовка допромышленного строительства. Когда украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге об этом узнали, то добились его остановки и начала археологических раскопок.

Для этого из Украины в августе 2021 года отправились пять украинских студентов-археологов из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко под руководством кандидата исторических наук Татьяны Пастушенко. Именно они обнаружили первые находки.



Студент обнаружил жетон Ивана Пастернака / Фото из фейсбука Дмитрия Кулебы

Выяснилось, что под Бременом были похоронены три украинских солдата, которые фактически 80 лет считались пропавшими без вести:

Иван Пастернак, 1908 года рождения;

Сергей Селик (Зелик) из Киевской области, 1921 года рождения;

Николай Ковальчук с Волыни, 1915 года рождения.

Ведомству удалось найти родственников Ивана и Сергея, зато родных Николая еще ищут. Дочь Ивана Пастернака Мария Ивановна и его 3 внуков живут во Львове. Дмитрий Кулеба рассказал историю жизни Ивана:

8 июня 1941 года мужчине исполнилось 33 года;

до армии он работал портным;

когда 22 июня 1941 года Третий рейх напал на советский союз, Ивана мобилизовали, он попал в плен, а впоследствии отправили в Германию;

родные потеряли с ним связь и не знали о его судьбе, ведь получили краткую весть: "пропал без вести".

Дмитрий Кулеба отметил важность этой истории:

во-первых, мы возвращаем Украине Украину, нашу историю и нашу память;

во-вторых, переворачиваем общественное мнение в Германии и ломаем русский миф о том, что все "советское" – это "русское", а соответственно, и все ложные трактовки о русских как единственной "жертве" нацистской Германии, перед которой есть "особая ответственность".

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба рассказал, что после завершения войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения. В 1947 – 1948 годах перезахоронили лишь 456. Впоследствии раскопки по неустановленным причинам прекратили, кладбище засыпали 2-метровым слоем песка. Более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должного почтения.

Последние подобные случаи в Украине и мире

Во Львове в 1960 году перезахоронили останки агента НКВД Николая Кузнецова. В октябре 2021 года кассационный админ суд ВСУ обязал исполком Львовской мэрии разрешить перезахоронение его останков в России. Но мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет не будет сотрудничать с оккупантами.

В октябре 2021 года в Китае группа археологов исследовала окаменелые фрагменты человеческих черепов. Одной из находок около 32 тысяч лет.

В начале 2022 года в Саудовской Аравии обнаружили гробницы возрастом более 10 тысяч лет и они сконцентрированы и являются своеобразными "погребальными аллеями".

Фрагмент публикации Дмитрия Кулебы

Украина никогда не бросает своих. Ни живых, ни мертвых – МИД нашел солдат из Украины, которых 80 лет считали пропавшими без вести. Это история нескольких украинцев, среди которых Иван Пастернак и его семья.

8 июня 1941 года Ивану исполнилось 33 года. До службы в армии он работал портным. 22 июня 1941 года Третий рейх напал на СССР, и всю территорию Украины накрыл мрак Второй мировой войны. Иван был мобилизован, попал в плен, а впоследствии его отправили в Германию. Родные ничего не знали. Они потеряли с ним связь и не знали о его судьбе. Как и сотни тысяч других семей, после войны они получили краткую весть: "Пропал без вести".

Кроме Ивана Пастернака, мы уже нашли еще двух украинских воинов, Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области, 1921 года рождения и Николая Ковальчука 1915 года рождения с Волыни. Родственников Сергея совместными усилиями с музеем уже удалось найти, а родственников Николая еще ищем.

Мы обязательно обеспечим достойное чествование украинцев и других военнопленных, останки которых могут быть обнаружены в ходе раскопок. Мы продолжим требовать надлежащего признания и чествования их жертвы на международном уровне.