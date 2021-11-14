Взглянуть страху в глаза

Мы все хотим думать о том, что у нас не было неудач и наши бизнесы были успешными с первого дня их запуска. Но мы знаем принцип Парето: 80% работы – это факапы, которые обычно остаются за кадром,

– отметил Владислав Савченко, Президент Европейской ассоциации программной инженерии.

По его словам, рассказывать о своих неудачах не стыдно, а скорее даже наоборот – только самый смелый может взглянуть в глаза своим страхам.

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Глава Party.Space Юрий Филипчук рассказал, как в начале его стартап терпел неудачи.

"Как-то мы подписали контракт не на одну сотню тысяч долларов, чтобы провести виртуальное мероприятие. 3 месяца активной подготовки и за день до события все идет не так – Amazon не запускает сервера. Когда мероприятие уже началось, мы просили тысячи людей на платформе обновить страницу и перезайти. Каждый подобный случай казался концом света. Но помимо денег мы имели и другую мотивацию – публично заявить, что мы работали с большой компанией и показать успешный кейс будущим клиентам", – вспомнил он.

Утром деньги, вечером стартапы

По мнению Александра Давиденко, директора по инновациям холдинга TECHIIA и управляющего директора венчурной студии VRTX Lab, правильно поставленный вопрос решает большую часть проблемы. Но когда ты об этом еще не знаешь, происходят факапы.

"Мы создавали один продукт, но не задавали правильных вопросов: ни себе, ни клиентам. Начиная какое-то дело, спрашивайте: нужно ли это кому-то, насколько точно это будет интегрироваться, какую ценность оно принесет и т.д. Мы уже 2 года запускаем стартапы самостоятельно или инвестируем в них, но теперь задаем правильные вопросы, которые хранят и наши нервы, и наши деньги", – поделился он.

Фото it-ease.com

Доверяй, но проверяй

В Netpeak Group входит 12 IT-компаний, следовательно, много процессов и идей. Валерий Красько, CBDO и управляющий партнер в Netpeak, рассказал о том, как агентство теряло большие суммы из-за того, что поверило слухам.

"В 2014-2015 годах мы услышали, что телемаркетинг (холодные звонки) прекрасно работает на привлечение клиентов. Мы наняли агентства, которые занимались этим раньше. По итогам потратили десятки тысяч долларов, чтобы понять – это не работает", – уверен Красько.

Теперь у нас есть правило: прежде чем реализовать какую-то идею, нужно найти проверенный источник и подтвердить, что эта идея работает, – говорит он.

Глобальная цель FuckUp Night by EASE-собрать самое большое IT-комьюнити в мире и показать, что ошибки стоит допускать ради того, чтобы превратить неудачный опыт в точку роста, а затем поделиться замечательным кейсом с остальным миром. Бизнесмены поделились своим опытом в рамках факап-вечеринки.