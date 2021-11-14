Поглянути страхові в очі

Ми всі хочемо думати про те, що у нас не було невдач і наші бізнеси були успішними з першого дня їх запуску. Але ми знаємо принцип Парето: 80% роботи – це факапи, які зазвичай залишаються за кадром,

– зазначив Владислав Савченко, Президент Європейської асоціації програмної інженерії.

За його словами, розповідати про свої невдачі не соромно, а скоріше навіть навпаки – тільки найсміливіший може поглянути у вічі своїм страхам.

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Голова Party.Space Юрій Філіпчук розказав, як на початку його стартап зазнавав невдач.

"Якось ми підписали контракт не на одну сотню тисяч доларів, щоби провести віртуальний захід. 3 місяці активної підготовки та за день до події все йде не так – Amazon не запускає сервера. Коли захід уже розпочався, ми просили тисячі людей на платформі оновити сторінку та перезайти. Кожен подібний випадок здавався кінцем світу. Але крім грошей ми мали й іншу мотивацію – публічно заявити, що ми працювали з великою компанією та показати успішний кейс майбутнім клієнтам", – пригадав він.

Вранці гроші, ввечері стартапи

На думку Олександра Давиденка, директора з інновацій холдингу TECHIIA та керуючого директора венчурної студії VRTX Lab, правильно поставлене питання вирішує більшу частину проблеми. Але коли ти про це ще не знаєш, відбуваються факапи.

"Ми створювали один продукт, але не ставили правильних питань: ні собі, ні клієнтам. Починаючи якусь справу, запитуйте: чи потрібно це комусь, наскільки точно це буде інтегруватися, яку цінність вона принесе і т.д. Ми вже 2 роки запускаємо стартапи самостійно або інвестуємо в них, але тепер ставимо правильні питання, які зберігають і наші нерви, і наші гроші", – поділився він.

Фото it-ease.com

Довіряй, але перевіряй

У Netpeak Group входить 12 IT-компаній, отже багато процесів та ідей. Валерій Красько, CBDO та керуючий партнер у Netpeak, розповів про те, як агенція втрачала великі суми через те, що повірила чуткам.

"У 2014-2015 роках ми почули, що телемаркетинг (холодні дзвінки) чудово працює на залучення клієнтів. Ми найняли агенції, які займалися цим раніше. За підсумками витратили десятки тисяч доларів, аби зрозуміти – це не працює", – впевнений Красько.

Тепер у нас є правило: перш ніж реалізувати якусь ідею, потрібно знайти перевірене джерело та підтвердити, що ця ідея працює, – каже він.