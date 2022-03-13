Как заявляет глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, это откровенное вранье. Рассказываем, как действительно работают волонтеры в области.

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Как работают волонтерские штабы Львова

По словам Козицкого, большинство помощи, поступающей во львовские штабы, сразу же отправляются на фронт.

80% помощи, которая поступает в наши штабы, мы сразу же направляем защитникам на фронт и остающимся в горячих точках гражданским людям. Остальное распределяем между вынужденными переселенцами, прибывшими на Львовщину,

– говорится на его фейсбук странице.

Кроме того, волонтеры пытаются распределить существующие товары между военными администрациями, мэрами и общинами, которые обращаются за помощью.

Кроме того, Максим Козицкий призывает львовян заниматься волонтерством.

Читайте оригинальный текст публикации:

Внимание! В соцсетях распространяют фейк, якобы гуманитарные штабы, которые Львовская областная военная администрация развернула в каждом районе области, заполнены товарами и волонтеры их не выдают. Это откровенное вранье!

80% помощи, которая поступает в наши штабы, мы сразу же направляем защитникам на фронт и остающимся в горячих точках гражданским людям. Остальные распределяем между вынужденными переселенцами, которые прибыли на Львовщину.

К нам поступают тысячи обращений от военных администраций, мэров и общин с просьбой о помощи. И мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить эти запросы.

Распространяйте информацию только из проверенных источников. Если хотите помочь, приходите к нам волонтерами. Сейчас нужно максимально объединить усилия и оказать поддержку стране!

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