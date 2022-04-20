80% территории Луганска под контролем России, – Гайдай

80% территории Луганщины под контролем России. Российские оккупанты продолжают обстреливать всю область.

Соответствующую информацию глава Луганской области рассказал 20 апреля – то есть на 56 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты захватили 80% Луганщины

Сергей Гайдай рассказал, что вторая фаза войны таки началась. В частности политик отметил, что это еще не "полное и тотальное вторжение".

Конечно, они (русские) сильно рассредоточились. Мы установили нашу оборону во многих городах. Они пытаются окружить наши войска, там творится много плохих дел... но пока без результата. Мы делаем все возможное, чтобы уничтожить их оборудование,

– пояснил Гайдай.

Добавил: "У нас очень серьезная ситуация. Всю Луганскую территорию обстреливают. Безопасного города нет... Мы понимаем, что российские власти будут идти вперед и уничтожать все на своем пути. Поэтому мы стараемся максимально эвакуировать всех".

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