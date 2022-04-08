Результаты опроса, проведенного 6 апреля 2022 года, свидетельствуют, что самым распространенным настроением среди населения является гордость за Украину.

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Для сравнения, в августе 2021 года 34% опрошенных отмечали, что испытывают гордость за государство, сегодня это ощущение присутствует среди 80% респондентов.

Другие настроения среди украинцев:

тоску по Украине испытывают 32% опрошенных,

радость – 20%,

страх – 16%,

гнев – 11%,

заинтересованность – 6%.

В то же время такие эмоции как равнодушие и стыд в отношении Украины практически отсутствуют.

80% украинцев испытывают гордость за свою державу / Инфографика "Рейтинг"

Как распределились настроения по регионам Украины

Эмоция гордости за Украину является доминирующей среди всех респондентов, независимо от возраста или региона проживания. Впрочем, положительные чувства, такие как радость, больше присущи жителям центральных регионов. Страх за Украину сегодня чаще всего фиксируется среди жителей Востока.