Об этом заявила северокорейская пропагандистская газета Rodong Sinmun. В КНДР считают совместные военные учения Южной Кореи и США "провокационными" и "агрессивными".
Читайте также Способна достичь территории США: в КНДР заявили о запуске очередной баллистической ракеты
Согласились воевать студенты и рабочие: в КНДР пропагандисты заявили о сотнях тысяч добровольцев
Северокорейские пропагандисты скандируют, что совместные военные учения США и Южной Кореи являются "провокационными" и "агрессивными". Более того, в газете пишут, что "Вашингтон грубо посягает на суверенитет страны и интересы Пхеньяна в сфере безопасности".
Как сообщает государственное издание КНДР Rodong Sinmun, около 800 тысяч человек решили добровольно присоединиться к Вооруженным силам страны, чтобы противостоять США. Пропагандисты утверждают, что такое количество желающих вызвалось всего за один день.
Отмечается также, что большинство добровольцев, о которых говорится, являются рабочими и студентами. По данным авторов, количество добровольцев продолжает расти во всех регионах Северной Кореи.
Обратите внимание Ракетами и снарядами: генсек НАТО подтвердил, что КНДР помогает России в войне против Украины
К тому же Ким Чен Ын приказал своим военным готовиться к "настоящей войне"
- Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, приказал гражданам готовиться к "настоящей войне. Он заявил, что огневые штурмовые подразделения должны быть подготовлены на самом высоком уровне для выполнения двух стратегических задач.
- Речь идет о сдерживании войны и захвате инициативы путем увеличения имитационных учений для подготовки к вооруженному конфликту. Ранее военные Южной Кореи сообщали, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря, выпустив по меньшей мере 6 ракет одновременно.
- Кроме того, Ким Йо Чжон, сестра главы КНДР, пригрозила США войной, если баллистическую ракету Северной Кореи собьют в Тихом океане Она тогда добавила, что если демонстративные военные действия со стороны США и Южной Кореи продолжатся, армия КНДР отреагирует на это согласно своей "норме военных действий в такой ситуации".