Об этом заявила северокорейская пропагандистская газета Rodong Sinmun. В КНДР считают совместные военные учения Южной Кореи и США "провокационными" и "агрессивными".

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Северокорейские пропагандисты скандируют, что совместные военные учения США и Южной Кореи являются "провокационными" и "агрессивными". Более того, в газете пишут, что "Вашингтон грубо посягает на суверенитет страны и интересы Пхеньяна в сфере безопасности".

Как сообщает государственное издание КНДР Rodong Sinmun, около 800 тысяч человек решили добровольно присоединиться к Вооруженным силам страны, чтобы противостоять США. Пропагандисты утверждают, что такое количество желающих вызвалось всего за один день.

Отмечается также, что большинство добровольцев, о которых говорится, являются рабочими и студентами. По данным авторов, количество добровольцев продолжает расти во всех регионах Северной Кореи.

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