Китай может начать войну с США в случае уничтожения баллистической ракеты КНДР в Тихом океане. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон.
Обратите внимание Китай может использовать грузовые краны для шпионажа за США, – WSJ
Сестра Ким Чен Ына пригрозила США войной
Если за нашим испытательным запуском стратегических вооружений, который проводится в открытом море и регионе, не принадлежащих юрисдикции США, без причинения вреда безопасности окружающих стран, последует военная реакция как перехват, то это будет очевидным объявлением войны против КНДР,
– заявила Чжон.
Она отметила, что в случае расширения демонстративных военных действий США и Южной Кореи – армия КНДР отреагирует на это. Сестра Ким Чен Ына также напомнила, что у них есть "норма военных действий в такой ситуации".
Конфликт США и Китая: что известно
- США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Сделать это удалось не сразу, поскольку выжидали момент.
- Шар "приземлили" возле побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.
- Пекин выразил возмущение действиями США. В МИДе Китая заверили, мол, дирижабль предназначен для гражданского использования.
- После инцидента со сбитым воздушным шаром, США стало более активно подходить к вопросу китайского шпионства в стране. В частности, Вашингтон подозревает, что для этого Пекин может использовать грузовые портовые краны.