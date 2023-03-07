Китай может начать войну с США в случае уничтожения баллистической ракеты КНДР в Тихом океане. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон.

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Сестра Ким Чен Ына пригрозила США войной

Если за нашим испытательным запуском стратегических вооружений, который проводится в открытом море и регионе, не принадлежащих юрисдикции США, без причинения вреда безопасности окружающих стран, последует военная реакция как перехват, то это будет очевидным объявлением войны против КНДР,

– заявила Чжон.

Она отметила, что в случае расширения демонстративных военных действий США и Южной Кореи – армия КНДР отреагирует на это. Сестра Ким Чен Ына также напомнила, что у них есть "норма военных действий в такой ситуации".

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