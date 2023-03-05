Возможность использования Китаем грузовых портовых кранов, имеющихся во многих американских портах, очень беспокоит местных чиновников. Некоторые чиновники Пентагона называют эти краны "троянским конем".

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Как Китай может шпионить с помощью кранов

Речь идет о портовых кранах китайской компании ZPMC. Эти системы качественные и относительно недорогие, потому и приобрели такую популярность. Однако беспокойство Вашингтона вызвано сложными датчиками, которыми оборудованы краны, ведь они могут регистрировать и отслеживать происхождение и назначение контейнеров. То есть, таким образом Китай может получать информацию о том, что доставляют в США или вывозят оттуда, в частности речь идет об оружии.

Билл Эванин – бывший чиновник контрразведки США – убежден, что краны также могли бы обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет прервать поток товаров.

Кроме того, управление кранами осуществляется на китайском программном обеспечении и работают специалисты из Китая, которым выдают американские визы на 2 года.

Как реагирует Китай

Посольство Китая в США отвергло информацию о шпионаже с помощью кранов и назвало такие заявления безответственными.

Разыгрывать "китайскую карту" и выдвигать теорию "китайской угрозы" безответственно и нанесет вред интересам самих США,

– говорится в заявлении посольства.

США сбили китайский воздушный шар

США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Сделать это удалось не сразу, поскольку, по словам президента Джо Байден, выжидали момент. Шар "приземлили" у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.

Это спровоцировало напряжение между Вашингтоном и Пекином, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен перенес на неопределенный срок свой визит в Китай.

В то же время Пекин выразил возмущение действиями США. В МИДе Китая заверили, мол, дирижабль предназначен для гражданского использования. Говорят, будто американцев предупреждали о его использовании, однако на территорию Соединенных Штатов пуля попала из-за "форс-мажора".