Увеличение военного бюджета КНР не случайно. Об этом 24 Канала рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, во время войны России против Украины увеличивают военные бюджеты почти все страны, которые вовлечены в этот конфликт, по крайней мере, на уровне помощи нашему государству.

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Он считает, что на возможность Китая встать на сторону России в войне и начать поставлять ей0 военную помощь влияют несколько факторов.

Мощные торговые отношения с Западом

Китай в последние годы пытался строить с Европейским Союзом стабильные торговые отношения. 10 лет назад начали проект "Шелковый путь" – большой коридор, привлекающий более 15 стран.

"Также мощные экономические отношения КНР имеет с Соединенными Штатами, несмотря на то, что идеологически это страны-оппоненты. А также между ними есть напряжение вокруг Тайваня", - подчеркнул аналитик.

Нейтралитет, играющий на стороне России

Китай стремился сохранять нейтралитет с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Но 2 недели назад Китай выдвинул свой так называемый мирный план, в котором не называет войной агрессию России против Украины и не осуждает ее, не указывает на необходимость вывода российских войск из Украины. Поэтому позицию Китая можно определить как нейтралитет, играющий на стороне России,

– считает Стуканов.

Тем не менее, он отметил, что один из пунктов "мирного плана" Китая можно интерпретировать в пользу Украины - "признание суверенитета за любой страной в международно признанных границах".

Влияние на позицию Китая

Президент Украины Владимир Зеленский, используя этот пункт, когда реагировал на мирный план, говорил о том, что будет пытаться организовать встречу с Си Цзиньпином весной этого года. Она может состояться в Китае или онлайн.

"Украина таким образом оставляет люфт для дипломатических переговоров, чтобы иметь возможность влиять на позицию Китая", - подчеркнул собеседник.

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Пекину не выгодно поддерживать страну-агрессора

По мнению Стуканова, сейчас решение о том, что Китай будет активно военно помогать России, вряд ли принято. Ряд факторов утверждают, что Пекину открыто выступить на стороне России сейчас не выгодно.

Это будет признание политической позиции вместо нейтралитета, который Китаю выгоден. Если он встанет на сторону страны, которую США, ЕС и ряд других стран считают террористической, это будет иметь определенные политические и репутационные потери для КНР,

– считает он.

Аналитик напомнил о сигналах, поступавших КНР от США и ЕС по поводу определенных шагов в направлении экономического сотрудничества и его свертывания. Они возможны в случае военной помощи Москве со стороны Пекина.

"Хотя нельзя исключать того, что Китай может передавать России товары двойного назначения или комплектующие для авиации и для дронов", – заметил Сергей Стуканов.

Что известно о предоставлении Китаем военной помощи России