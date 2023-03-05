Збільшення військового бюджету КНР не є випадковим. Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, під час війни Росії проти України збільшують військові бюджети майже всі країни, які залучені в цей конфлікт принаймні на рівні допомоги нашій державі.

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Він вважає, що на можливість Китаю встати на бік Росії у війні і почати постачати їй військову допомогу впливають декілька чинників.

Потужні торговельні взаємини з Заходом

Китай останні роки намагався будувати з Європейським Союзом сталі торговельні взаємини. 10 років тому започаткували "Шовковий шлях" – великий коридор, який залучає понад 15 країн.

"Також потужні економічні взаємини КНР має зі Сполученими Штатами, попри те, що ідеологічно це є країни-опоненти. А також між ними є напруга довкола Тайваню", – підкреслив аналітик.

Нейтралітет, який грає на боці Росії

Китай прагнув зберігати нейтралітет з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Але 2 тижні тому Китай висунув свій так званий "мирний план", в якому не називає війною агресію Росії проти України і не засуджує її, не вказує на необхідність виведення російських військ з України. Тому позицію Китаю можна визначити як нейтралітет, який грає на боці Росії,

– вважає Стуканов.

Проте він зазначив, що один з пунктів "мирного плану" Китаю можна інтерпретувати на користь України – "визнання суверенітету за будь-якою країною міжнародно визнаних кордонах".

Вплив на позицію Китаю

Президент України Володимир Зеленський, використовуючи цей пункт, коли реагував на "мирний план", говорив про те, що намагатиметься організувати зустріч з Сі Цзіньпіном навесні цього року. Вона може відбутися в Китаї або онлайн.

"Україна в такий спосіб залишає люфт для дипломатичних переговорів задля того, щоб мати можливість впливати на позицію Китаю", – підкреслив співрозмовник.

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Пекіну не вигідно підтримувати країну-агресорку

На думку Стуканова, зараз рішення про те, що Китай буде активно військово допомагати Росії, навряд чи ухвалено. Низка чинників стверджує про те, що Пекіну відкрито виступити на боці Росії зараз не вигідно.

Це буде визнання політичної позиції замість нейтралітету, який Китаю вигідний. Якщо він постане на бік країни, яку США, ЄС та низка інших країн вважають терористичною, це буде мати певні політичні і репутаційні втрати для КНР,

– вважає він.

Аналітик нагадав про сигнали, які надходили КНР від США та ЄС щодо певних кроків у напрямку економічної співпраці і її згортання. Вони можливі у разі військової допомоги Москві з боку Пекіна.

"Хоча не можна виключати того, що Китай може передавати Росії товари подвійного призначення або комплектуючі для авіації і для дронів", – зауважив Сергій Стуканов.

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