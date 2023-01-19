Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. Він вважає, що Путін зараз робить ставку на тривалу війну на виснаження.

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За його словами, росіяни розуміють, що їхні запаси озброєння, зокрема артилерія та танки, були значно "проріджені" впродовж 2022 року.

Сьогодні "затикати всі дірки" на фронті Росія планує якраз масовим залученням мобілізованих. Тому мобілізація буде тривати не лише впродовж наступних місяців, ми стикнемося з черговою хвилею – будуть сотні тисяч росіян, яких кинуть на Схід та Південь України,

– пояснив Стуканов.

Він додав, що цим Кремль хоче ущільнити цей фронт та унеможливити наступ ЗСУ. Крім того, окупанти хочуть здійснити черговий наступ на території України.

На його думку, ідеологічним підґрунтям цієї війни для Путіна є Велика вітчизняна війна.

"Недаремно вони подають війну проти України як продовження війни часів Другої світової, коли вони протистояли нацизму. Сьогодні Кремль намагається показати українців продовжувачами нацистів", – каже Стуканов.

Стуканов прокоментував заяву Путіна: відео



Також, як зазначив аналітик, в часи Другої Світової війни Росія не була самотньою в боротьбі проти Гітлера, тоді була ціла коаліція, на стороні СРСР воювали в США, і Велика Британія, і інші європейські країни.

Але сьогодні ці країни "по інший бік барикад", вони визнають саме Росію нацистською країною. Це не вкладається в "російську картинку", тому їхня власна ідеологія буде надалі розвиватися,

– припустив Стуканов.

До слова, Путін назвав нову мету війни в Україні – виявляється, це спроба закінчити війну на Донбасі. Диктатор розійшовся у поясненнях, що територія Донеччини – це нібито історична територія Росія. Він також зробив неоднозначну заяву – наголосив, що у блокаді Ленінграда брали участь представники європейських країн.