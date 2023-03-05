Можливість використання Китаєм вантажних портових кранів, які є у багатьох американських портах, неабияк непокоїть тамтешніх чиновників. Деякі посадовці Пентагону називають ці крани "троянським конем".

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Як Китай може шпигувати за допомогою кранів

Мова йде про портові крани китайської компанії ZPMC. Ці системи якісні і відносно недорогі, тому й здобули таку популярність. Однак занепокоєння Вашингтона викликане складними датчиками, якими обладнані крани, адже ті можуть реєструвати та відстежувати походження та призначення контейнерів. Тобто таким чином Китай може отримувати інформацію про те, що доставляють у США або вивозять звідти, зокрема мова йде про зброю.

Білл Еванін – колишній посадовець контррозвідки США – переконаний, що крани також могли б забезпечити віддалений доступ для тих, хто хоче перервати потік товарів.

Крім того, керування кранами здійснюється на китайському програмному забезпеченні й на них працюють спеціалісти з Китаю, яким видають американські візи на 2 роки.

Як реагує Китай

Посольство Китаю в США відкинуло інформацію про шпигунство за допомогою кранів і назвало такі заяви безвідповідальними.

Розігрувати "китайську карту" та висувати теорію "китайської загрози" є безвідповідальним і завдасть шкоди інтересам самих США,

– йдеться у заяві посольства.

США збили китайську повітряну кулю

США збили над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Зробити це вдалось не одразу, оскільки, за словами президента Джо Байдена, вичікували момент. Кулю "приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.

Це спровокувало напруження між Вашингтоном та Пекіном, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен переніс на невизначений термін свій візит до Китаю.

Водночас Пекін висловив обурення діями США. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, дирижабль призначений для цивільного використання. Кажуть, нібито американців попереджали про його використання, однак на територію Сполучених Штатів куля потрапила через "форс-мажор".