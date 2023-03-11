Об этом Ким Чен Ын заявил после наблюдения за огненными штурмовыми учениями. Кстати, недавно сестра главы КНДР пригрозила США войной.

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Ким Чен Ын приказал готовиться к "настоящей войне"

Лидер КНДР считает, что проведенные учения доказали способность Северной Кореи противостоять "актуальной войне".

По словам Ким Чен Ына, огневые штурмовые подразделения должны быть строго подготовлены для наибольшего совершенства при выполнении двух стратегических задач.

Во-первых, для сдерживания войны, а, во-вторых, для захвата инициативы в войне путем неукоснительного усиления различных имитационных учений для "настоящей войны",

– говорится в сообщении.

Напомним, что недавно военные Южной Кореи сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Предварительно, было запущено одновременно не менее 6 ракет.

Сестра Ким Чен Ына пригрозила США войной

Ранее сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон заявила, что КНДР может начать войну с США в случае уничтожения баллистической ракеты КНДР в Тихом океане.

Она отметила, что в случае расширения демонстративных военных действий со стороны США и Южной Кореи – армия КНДР отреагирует на это. Сестра Ким Чен Ына также напомнила, что у них есть "норма военных действий в такой ситуации".