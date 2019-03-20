80% украинцев примут участие в голосовании на выборах Президента Украины

Две трети украинцев готовы прийти на избирательные участки и проголосовать за будущего президента.

Об этом свидетельствуют опросы, проведенные специалистами Украинского института социальных исследований и Центра "Социальный мониторинг". По их данным, пятерка лидеров гонки остается неизменной. Хотя и наблюдается определенная динамика в изменении электоральных настроений. Так, действующий президент продолжает терять голоса, взамен Гриценко наращивать.

"Зеленский подбирается к трети электората. Тимошенко по этим результатам среди тех, кто определился – имеет 17%, Порошенко 14,9%. Очень интересная ситуация в отношении Гриценко. В его пользу Садовый снял свою кандидатуру и мы видим соответствующий рост его показателя. Гриценко имеет среди тех, кто определился, почти 11%", – рассказала председатель Украинского института социальных исследований Ольга Бакариева.

Во втором туре, согласно социологическим исследованиям, в парах Зеленский с Тимошенко или с Порошенко, победу одерживает первый. Зато если во второй тур попадает Гриценко, то победу отдают именно этому политику.

"Можно сделать следующие обобщения: если в паре есть Зеленский, то он побеждает, если в паре есть Гриценко, то он побеждает", – сказала председатель Украинского института социальных исследований Ольга Бакариева.

"Если мы обратимся к показателям доверия, то Гриценко фактически кандидат, имеющий наименьший антирейтинг по сравнению с другими кандидатами. Он говорит о том, что есть прежде всего четко реализованная стратегия потенциала объединения, которая была задекларирована этим кандидатом. Она добавляет суммарно ему возможность для мобилизации дополнительной доли избирателей", – пояснил директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский.

Электоральные настроения специалисты Украинского института социологических опросов и Центра "Социальный мониторинг" собирали с 11 по 18 марта. В разных регионах Украины было опрошено более двух тысяч респондентов.