80% українців візьмуть участь у голосуванні на виборах Президента України

Дві третини українців готові прийти на виборчі дільниці і проголосувати за майбутнього Президента.

Про це свідчать опитування, проведені фахівцями Українського інституту соціальних досліджень та Центру "Соціальний моніторинг". За їхніми даними, п’ятірка лідерів перегонів залишається незмінною. Хоча і спостерігається певна динаміка у зміні електоральних настроїв. Так, діючий президент продовжує втрачати голоси, натомість Гриценко нарощувати.

"Зеленський підбирається до третини електорату. Тимошенко за цими результатами серед тих, хто визначився – має 17%, Порошенко 14, 9%. Дуже цікава ситуація стосовно Гриценка. На його користь Садовий зняв свою кандидатуру і ми бачимо відповідне зростання його показника. Гриценко має серед тих, хто визначився, майже 11%", – розповіла голова Українського інституту соціальних досліджень Ольга Бакарієва.

У другому турі, згідно соціологічних досліджень, в парах Зеленський з Тимошенко або з Порошенко, перемогу отримує перший. Натомість, якщо у другий тур потрапляє Гриценко, то перемогу віддають саме цьому політику.

"Можна зробити такі узагальнення: якщо у парі є Зеленський, то він перемагає, якщо у парі є Гриценко, то він перемагає", – сказала голова Українського інституту соціальних досліджень Ольга Бакарієва.

"Якщо ми звернемось до показників довіри, то Гриценко фактично кандидат, який має найменший антирейтинг у порівнянні з іншими кандидатами. Він говорить про те, що є насамперед чітко реалізована стратегія потенціалу об’єднання, яка була задекларована цим кандидатом. Вона додає сумарно йому можливість для мобілізації додаткової частки виборців", – пояснив директор соціологічної компанії Seetarget Олексій Боровський.

Електоральні настрої фахівці Українського інституту соціологічних опитувань та Центру "Соціальний моніторинг" збирали з 11 по 18 березня. У різних регіонах України було опитано понад дві тисячі респондентів.