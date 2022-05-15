Во Львовской области слышали взрывы, украинские военные сбили вражеский самолет: основное за 81 день войны

Уже 81 день в Украине идет полномасштабная война. Российских оккупантов на нашей земле становится все меньше.

Вооруженные силы Украины активно ликвидируют тех, кто с оружием в руках пересекли нашу границу. О главных событиях 15 мая читайте в материале 24 канала.

К теме Воздушные силы 14 мая распаковали третью сотню сбитых самолетов оккупантов: другие потери врага

06:27 В МВД рассказали о собаке, которая служила в росгвардии, а теперь помогает украинским нацгвардейцам. Четвероногого украинские воины забрала после разгрома оккупантов в одном из районов Николаевской области. Через месяц пес выучил команды на украинском языке.

05:17 Во Львовской области местные жители слышали взрывы – во время воздушной тревоги. Также в это время сирены слышали в большинстве западных, северных, центральных и южных областях.

05:11 По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, есть информация, что к президенту России Владимиру Путину недавно вызвали скорую помощь. Это произошло ночью.

03:24 В Донецкой области власти пытаются доставить пенсии на территории, приближенные к линии фронта. Потребность в пенсиях на май профинансирована, а большинство жителей региона ее уже получили. Проблема – на временно оккупированных Россией территориях.

02:02 Во временно оккупированном Мелитополе россияне хотят наладить выпуск военной продукции. Речь идет о производстве на местном заводе автотракторных запчастей.

00:56 Украинскую группу Kalush Orchestra не дисквалифицировали с финала "Евровидения" за призыв спасти Мариуполь и "Азовсталь". Эту просьбу к мировому сообществу организаторы трактовали как гуманитарную, а не политическую. Представители Украины завоевали 1 место и выразили надежду, что следующая победа для украинцев будет в войне с Россией.

00:48 Воздушные силы ВСУ сбили очередной вражеский истребитель в Харьковской области. Этот российский самолет стал 201-м, который приземлили украинские защитники.