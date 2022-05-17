Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, только один населенный пункт области из 42 подконтрольных Украине остается со светом.

С газоснабжением ситуация относительно более стабильна

В то же время глава области сказал, что более стабильная ситуация в Луганской области с газоснабжением. Но после вражеских обстрелов магистрального газопровода близ Северодонецка, который очень тяжело отремонтировать, с газом осталось лишь около 21 тысячи потребителей из пяти населенных пунктов.

В двух из них (населенных пунктов – 24 канал) газ есть только в некоторых районах. Водоснабжение, пусть с перерывами, в течение длительного периода оставалось в Северодонецке, пока было светло,

– добавил Гайдай.

Уже больше недели из-за критической ситуации с электроснабжением вода отсутствует как в Северодонецке, так и по всей области.

Тем не менее, спасатели пытаются помогать тем людям, которые остаются в населенных пунктах и которым можно довезти необходимые вещи. В частности, за прошедшие сутки 16 мая удалось развезти жителям 24 тонны воды.

Электроснабжение есть только в одном населенном пункте

Гайдай сказал, что электроснабжение частично есть только в одном населенном пункте из 42.

41 город и село обесточены полностью. Без электроэнергии находятся 117510 абонентов. Разрушено или отключено 818 трансформаторных подстанций,

– добавил он.

Ситуация в Луганской области: главное

Накануне глава Луганской ОВ заявил, что под контролем Украины остается только 10% всей области. Три больших населенных пункта и близлежащие общины до сих пор держат оборону и не подпускают оккупантов. Под контролем ВСУ остаются Северодонецк, Лисичанск и окрестности Рубежного. Также украинские защитники контролируют близлежащие села и поселки городского типа.

В то же время, потому что враг не может взять под свой контроль определенные города, он обстреливает гражданскую инфраструктуру. В частности, только 16 мая в Северодонецке погибли по меньшей мере 10 человек. Из-за того, что обстрелы не прекращаются, трудно обследовать местность и найти раненых и погибших.

По словам Гайдая, газ для нужд области остался только в магистральных трубах. Снабжение перекрыли даже на входе в Донецкую область. По прогнозам, этого хватит всего на 2 месяца.

На временно оккупированных территориях российские оккупанты уже производят перераспределение бизнеса. За фермерами они ставят "смотрящих" и создают условные колхозы, где местных аграриев требуют отдавать все свое имущество.