Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, лише один населений пункт області із 42 підконтрольних Україні залишається зі світлом, передає 24 канал.

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З газопостачанням ситуація відносно стабільніша

Водночас очільник області сказав, що більш стабільна ситуація на Луганщині із газопостачанням. Але після ворожих обстрілів магістрального газопроводу поблизу Сєвєродонецька, який дуже важко відремонтувати, із газом залишилися лише близько 21 тисячі споживачів із п’яти населених пунктів.

У двох з них (населених пунктів, – 24 канал) газ є лише в деяких районах. Водопостачання, нехай із перервами, протягом тривалого періоду залишалося в Сєвєродонецьку, допоки було світло,

– додав Гайдай.

Вже понад тиждень через критичну ситуацію з електропостачанням вода відсутня як в Сєвєродонецьку, так і по всій області.

Проте рятувальники намагаються допомагати тим людям, які залишаються в населених пунктах і яким можна довезти необхідні речі. Зокрема впродовж минулої доби 16 травня вдалось розвезти мешканцям 24 тонни води.

Електропостачання є лише в одному населеному пункті

Гайдай сказав, що електропостачання частково є лише в одному населеному пункті із 42.

41 місто та село знеструмлені повністю. Без електроенергії перебувають 117 510 абонентів. Зруйновано або відключено 818 трансформаторних підстанцій,

– додав він.

Ситуація на Луганщині: головне

Напередодні голова Луганської ОВА заявив, що під контролем України залишається лише 10% всієї області. Три великих населених пункти та прилеглі громади досі тримають оборону та не підпускають окупантів. Під контролем ЗСУ залишаються Сєвєродонецьк, Лисичанськ та околиці Рубіжного. Також українські захисники контролюють прилеглі села і селища міського типу.

Водночас через те, що ворог не може взяти під свій контроль певні міста, він обстрілює цивільну інфраструктуру. Зокрема лише 16 травня в Сєвєродонецьку загинуло щонайменше 10 людей. Через те, що обстріли не припиняються, важко обстежити місцевість та знайти поранених і загиблих.

За словами Гайдая, газ для потреб області залишився лише в магістральних трубах. Постачання перекрили навіть на вході до Донецької області. Тож за прогнозами, цього вистачить лише на 2 місяці.

На тимчасово окупованих територіях російські окупанти вже проводять перерозподіл бізнесу. За фермерами вони ставлять "смотрящих" та створюють умовні колгоспи, в яких місцевих аграріїв вимагають віддавати усе своє майно.

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