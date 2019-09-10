82 гривны за пачку сигарет: что повлечет подорожание

Экономике Украины могут нанести вред изменения в Налоговом кодексе. Федерация работодателей Украины просит Раду доработать эти изменения, ведь в том формате, в котором их планируют ввести сейчас, 8 миллионов украинцев почувствуют удар по карману – сигареты подорожают почти в три раза.

Говорится о законопроекте 1210 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", сообщила пресс-служба Федерации работодателей Украины.

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Законопроект предусматривает штрафы за нарушение при регистрации налоговых накладных – это усложнит работу предприятий, ведь сами процедуры регистрации накладных не являются квалифицированно прописанными. И главное, что изменения, предусмотренные проектом 1210, могут повлиять на 8 миллионов украинцев, которые курят. Речь идет о резком повышении акциза на табачные изделия – примерно в 2,5 раза.

В Федерации работодателей Украины объяснили, что в 2017 году законодательством уже был установлен график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия. График, рассчитанный на 8 лет, на 2018 год предусматривал повышение акциза на 30%, и потом на 20% ежегодно. Таким образом к 2025 году национальные ставки акциза должны были приравняться к минимальному акцизу, действующему в Евросоюзе – 90 евро за тысячу штук.

Однако, исходя из текста законопроекта, имеем шанс получить такие ставки уже в следующем (2020 – 24 канал) году. Средняя стоимость пачки сигарет в Украине в таком случае будет примерно 82 гривны. Сейчас же средняя цена – 36 гривен,

– заявил представитель ФРУ Александр Яворский.

По его мнению, люди из-за такого роста цены перестанут покупать легальный продукт. А потому он, покупатель, "уйдет в тень" – к производителям контрафакта или продавцам контрабанды.

10 сентября Верховная Рада дала старт изменениям в Налоговый кодекс о детенизации расчетов – детали в материале 24 канала.

Зато фискальный эффект (рост поступлений в госбюджет) будет минимальным. В 2018 году акциз вырос на 30%, а доходы бюджета – на 10%. В ФРГ говорят, что в 2019 году уже можно наблюдать "масштабное недовыполнение бюджетной росписи из табачного акцизного налога – почти на треть от запланированного объема".