82 гривні за пачку сигарет: що спричинить подорожчання

Економіці України можуть завдати шкоди зміни у Податковому кодексі. Федерація роботодавців України просить Раду допрацювати ці зміни, адже у тому форматі, у якому їх планують запровадити зараз, 8 мільйонів українців відчують удар по кишені – сигарети подорожчають майже утричі.

Мовиться про законопроєкт 1210 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", повідомила пресслужба Федерації роботодавців України.

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Законопроєкт передбачає штрафи за порушення під час реєстрації податкових накладних – це ускладнить роботу підприємств, адже самі процедури реєстрації накладних не є кваліфіковано прописані. Та головне, що зміни, передбачені проєктом 1210, можуть вплинути на 8 мільйонів українців, які курять. Мовиться про різке підвищення акцизу на тютюнові вироби – приблизно у 2,5 раза.

У Федерації роботодавців України пояснили, що у 2017 році законодавством вже було встановлено графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Графік, розрахований на 8 років, на 2018 рік передбачав підвищення акцизу на 30%, і потім на 20% щорічно. У такий спосіб до 2025 року національні ставки акцизу мали прирівнятися до мінімального акцизу, що є чинним в Євросоюзі – 90 євро за тисячу штук.

Проте, виходячи із тексту законопроєкту, маємо шанс отримати такі ставки вже у наступному (2020 – 24 канал) році. Середня вартість пачки сигарет в Україні в такому випадку буде приблизно 82 гривні. Наразі ж середня ціна – 36 гривень,

– заявив представник ФРУ Олександр Яворський.

На його думку, люди за такого зростання ціни перестануть купувати легальний продукт. А тому він, покупець, "піде в тінь" – до виробників контрафакту або продавців контрабанди.

10 вересня Верховна Рада дала старт змінам до Податкового кодексу про детінізацію розрахунків – деталі у матеріалі 24 каналу.

Натомість фіскальний ефект (зростання надходжень до держбюджету) буде мінімальним. У 2018 році акциз зріс на 30%, а доходи бюджету – лише на 10%. У ФРН кажуть, що у 2019 році вже можна спостерігати "масштабне недовиконання бюджетного розпису з тютюнового акцизного податку – майже на третину від запланованого обсягу".