23:17
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, сьогодні
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА

      82 гривні за пачку сигарет: що спричинить подорожчання

      2461 Читать новость на русском
      Сигарети можуть скоро суттєво подорожчати
      Сигарети можуть скоро суттєво подорожчати / Ілюстративне фото (pixabay)

      Економіці України можуть завдати шкоди зміни у Податковому кодексі. Федерація роботодавців України просить Раду допрацювати ці зміни, адже у тому форматі, у якому їх планують запровадити зараз, 8 мільйонів українців відчують удар по кишені – сигарети подорожчають майже утричі.

      Мовиться про законопроєкт 1210 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", повідомила пресслужба Федерації роботодавців України.

      Читайте також: Легалізація тіньових доходів: що передбачає законопроєкт "Слуги народу"

      Законопроєкт передбачає штрафи за порушення під час реєстрації податкових накладних – це ускладнить роботу підприємств, адже самі процедури реєстрації накладних не є кваліфіковано прописані. Та головне, що зміни, передбачені проєктом 1210, можуть вплинути на 8 мільйонів українців, які курять. Мовиться про різке підвищення акцизу на тютюнові вироби – приблизно у 2,5 раза.

      У Федерації роботодавців України пояснили, що у 2017 році законодавством вже було встановлено графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Графік, розрахований на 8 років, на 2018 рік передбачав підвищення акцизу на 30%, і потім на 20% щорічно. У такий спосіб до 2025 року національні ставки акцизу мали прирівнятися до мінімального акцизу, що є чинним в Євросоюзі – 90 євро за тисячу штук.

      Проте, виходячи із тексту законопроєкту, маємо шанс отримати такі ставки вже у наступному (2020 – 24 канал) році. Середня вартість пачки сигарет в Україні в такому випадку буде приблизно 82 гривні. Наразі ж середня ціна – 36 гривень,
      – заявив представник ФРУ Олександр Яворський.

      На його думку, люди за такого зростання ціни перестануть купувати легальний продукт. А тому він, покупець, "піде в тінь" – до виробників контрафакту або продавців контрабанди.

      10 вересня Верховна Рада дала старт змінам до Податкового кодексу про детінізацію розрахунків – деталі у матеріалі 24 каналу.

      Натомість фіскальний ефект (зростання надходжень до держбюджету) буде мінімальним. У 2018 році акциз зріс на 30%, а доходи бюджету – лише на 10%. У ФРН кажуть, що у 2019 році вже можна спостерігати "масштабне недовиконання бюджетного розпису з тютюнового акцизного податку – майже на третину від запланованого обсягу".

      blog_ava
      Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв’язні
      сьогодні
      5350
      Теги: Новини України Податковий кодекс Ціни Податки Тютюн
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
      сьогодні , 22:45 Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
      627
      iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple
      сьогодні , 22:42 iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Apple
      346
      Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
      сьогодні , 22:21 Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
      4431
      Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 856
      Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      сьогодні , 21:43 Стосунки України з Росією: чому ще рано починати говорити про мир
      Євгенія Мазур 469
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук