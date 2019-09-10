Рада дала старт змінам до Податкового кодексу про детінізацію розрахунків

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні та підтримала за основу проєкт закону №1073. Він передбачає зміни до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сферах торгівлі та послуг.

Відповідний законопроєкт підтримали 249 народних депутатів, ще 25 висловилися проти.

Це варто побачити: Перший пішов: у Раді на гарячому спіймали кнопкодава – відео

Зокрема, проєкт закону передбачає так званий "кешбек" для громадян. Це означає, що держава повертатиме частину штрафів, знятих з порушників, тим, хто про ці порушення повідомлятиме.

Крім того, законопроєкт передбачає підвищення штрафів за неоподатковані послуги до рівня 150% від вартості наданих послуг чи проданих товарів. За друге порушення підприємців штрафуватимуть у розмірі 250%. Чинне законодавство передбачає штраф у розмірі 1 гривні за перше таке порушення.

Ця ініціатива, фактично, є доповненням до законопроєкту №1073, який передбачає запуск роботи в Україні електронних касових апаратів. На думку депутатів, це допоможе вивести торгівлю товарами і послугами з тіні.

Читайте також: Процедура імпічменту президента: що змінилось

Голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що нині в Україні і бізнес, і громадяни, і держава зацікавлені у тому, щоб економіка була "білою".

Я переконаний, що усі ми будемо працювати на одну мету. "Кешбек" є лише одним з проявів такої політики,

– зазначив Гетманцев.