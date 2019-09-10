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      Рада дала старт змінам до Податкового кодексу про детінізацію розрахунків

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      Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №1073
      Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №1073 / 24 канал

      Верховна Рада України ухвалила у першому читанні та підтримала за основу проєкт закону №1073. Він передбачає зміни до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сферах торгівлі та послуг.

      Відповідний законопроєкт підтримали 249 народних депутатів, ще 25 висловилися проти.

      Це варто побачити: Перший пішов: у Раді на гарячому спіймали кнопкодава – відео

      Зокрема, проєкт закону передбачає так званий "кешбек" для громадян. Це означає, що держава повертатиме частину штрафів, знятих з порушників, тим, хто про ці порушення повідомлятиме.

      Крім того, законопроєкт передбачає підвищення штрафів за неоподатковані послуги до рівня 150% від вартості наданих послуг чи проданих товарів. За друге порушення підприємців штрафуватимуть у розмірі 250%. Чинне законодавство передбачає штраф у розмірі 1 гривні за перше таке порушення.

      Ця ініціатива, фактично, є доповненням до законопроєкту №1073, який передбачає запуск роботи в Україні електронних касових апаратів. На думку депутатів, це допоможе вивести торгівлю товарами і послугами з тіні.

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      Голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що нині в Україні і бізнес, і громадяни, і держава зацікавлені у тому, щоб економіка була "білою".

      Я переконаний, що усі ми будемо працювати на одну мету. "Кешбек" є лише одним з проявів такої політики,
      – зазначив Гетманцев.

      робота верховної ради 10 вересня:
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      Теги: Новини політики Верховна Рада Законодавство Новини України Податковий кодекс
      Джерело: 24 канал
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