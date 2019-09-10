Рада дала старт изменениям в Налоговый кодекс о детенизации расчетов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и поддержала за основу проект закона №1073. Он предусматривает изменения в Налоговый кодекс по детенизации расчетов в сферах торговли и услуг.

Соответствующий законопроект поддержали 249 народных депутатов, еще 25 высказались против. Новость дополняется...