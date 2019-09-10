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      ИМПИЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНА – НИГЕРИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE

      Рада дала старт изменениям в Налоговый кодекс о детенизации расчетов

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      Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №1073
      Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №1073 / 24 канал

      Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и поддержала за основу проект закона №1073. Он предусматривает изменения в Налоговый кодекс по детенизации расчетов в сферах торговли и услуг.

      Соответствующий законопроект поддержали 249 народных депутатов, еще 25 высказались против.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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