Рада дала старт изменениям в Налоговый кодекс о детенизации расчетов
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и поддержала за основу проект закона №1073. Он предусматривает изменения в Налоговый кодекс по детенизации расчетов в сферах торговли и услуг.
Соответствующий законопроект поддержали 249 народных депутатов, еще 25 высказались против.
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Источник: 24 канал
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