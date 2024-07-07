О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 7 июля – рассказывает 24 Канал.
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Пожар в Алуште
Ночью в Крыму между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района слышали мощный взрыв. Там загорелся газоразделительный узел.
Российские СМИ заявляют, что причиной взрыва могла якобы стать авария на сети.
Взрывы в Павлограде
Ночью в 00:38 в Павлограде Днепропетровской области несколько раз раздавались взрывы. Воздушные силы писали об угрозе ударов баллистикой.
Мониторинговые каналы сообщают, что по городу ударили баллистическими ракетами "Искандер-М". Вероятно, пуски были осуществлены из Воронежской области.
Посольство Украины в Болгарии ответило на предложение о посредничестве в переговорах с Россией. В сообщении дипломатического учреждения призывают Болгарию не использовать тему войны в политических целях.
Только совместными усилиями мировое сообщество может и должно заставить агрессора прекратить захватническую войну и восстановить мир. Восстановление безопасности возможно исключительно через объединение усилий,
– отмечается в сообщении.
Украинское посольство также выразило благодарность за поддержку со стороны Болгарии, включая политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и оборонную помощь, подчеркнув, что это является значительным вкладом в общую победу и подтверждением дружеских украинско-болгарских отношений.