О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 7 июля – рассказывает 24 Канал.

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06:13, 7 июля

Пожар в Алуште

Ночью в Крыму между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района слышали мощный взрыв. Там загорелся газоразделительный узел.

Российские СМИ заявляют, что причиной взрыва могла якобы стать авария на сети.

06:09, 7 июля

Взрывы в Павлограде

Ночью в 00:38 в Павлограде Днепропетровской области несколько раз раздавались взрывы. Воздушные силы писали об угрозе ударов баллистикой.

Мониторинговые каналы сообщают, что по городу ударили баллистическими ракетами "Искандер-М". Вероятно, пуски были осуществлены из Воронежской области.

06:02, 7 июля

Посольство Украины в Болгарии ответило на предложение о посредничестве в переговорах с Россией. В сообщении дипломатического учреждения призывают Болгарию не использовать тему войны в политических целях.

Только совместными усилиями мировое сообщество может и должно заставить агрессора прекратить захватническую войну и восстановить мир. Восстановление безопасности возможно исключительно через объединение усилий,
– отмечается в сообщении.

Украинское посольство также выразило благодарность за поддержку со стороны Болгарии, включая политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и оборонную помощь, подчеркнув, что это является значительным вкладом в общую победу и подтверждением дружеских украинско-болгарских отношений.