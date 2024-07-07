06:02, 7 июля

Посольство Украины в Болгарии ответило на предложение о посредничестве в переговорах с Россией. В сообщении дипломатического учреждения призывают Болгарию не использовать тему войны в политических целях.

Только совместными усилиями мировое сообщество может и должно заставить агрессора прекратить захватническую войну и восстановить мир. Восстановление безопасности возможно исключительно через объединение усилий,

– отмечается в сообщении.

Украинское посольство также выразило благодарность за поддержку со стороны Болгарии, включая политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и оборонную помощь, подчеркнув, что это является значительным вкладом в общую победу и подтверждением дружеских украинско-болгарских отношений.