Летальное оружие от Германии и ужасный обстрел Авдеевки: основное за 89-й день войны

Украинские защитники продолжают давать достойный отпор врагу, сдерживая наступление. Каждый день борьбы подтверждает наш героизм и несокрушимость.

Об успехах ВСУ и неудачах врага, а также борьбе на международной арене читайте в материале 24 канала.

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03:50 В Белом доме заявили, что Россия не сможет сорвать поставки оружия в Украину. В частности, потому что цепь поставки оружия в наше государство устойчива.

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беспилотник-разведчик типа "Орлан-10";

всего враг потерял ориентировочно 55 единиц личного состава;

несколько единиц бронированной техники;

много вражеской техники, однако окончательное количество уточняется.

01:33 Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что его страна передаст Украине летальное оружие. Как он объяснил, это оружие его государство закупит для Украины прямо у производителей.