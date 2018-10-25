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      8 гектаров отходов и горы хлама: в Харькове обнаружили нелегальный свалку

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      Несанкционированная свалка прямо посреди Харькова. Территорию бывшего завода "Серп и молот" превратили в площадку для нелегального вывоза отходов. Там начали сбрасывать все: от одежды и мебели до строительных материалов.

      Теперь в нескольких километрах от центра Харькова 8 гектаров мусора. Без преувеличений, здесь горы отходов в 3 человеческих роста. Здесь можно найти строительные отходы, это и бетон, кирпич, дерево.

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      Если пройти дальше, то начинаются зоны, где уже сортировали мусор. То есть владелец незаконного мусорного бизнеса не только зарабатывал на вывозе бытовых отходов, а также и на так называемой утилизации.

      Сміттєзвалище у Харкові
      Свалка в Харькове

      Скрывали свой бизнес горе-мусорщики почти 2 года. Сюда ежедневно курсировали грузовики и сбрасывали мусор. За въезд одной машины брали в среднем 100 гривен. Вывоз на санкционированную свалку стоит в 15 раз дороже. Создали незаконную свалку вот на этой территории бывшего завода "Серп и молот". Каждый день на эту свалку приезжали выбрасывать хлам от 40 до 100 автомобилей.

      Сначала по одной машине ездили, потом по две. Мы даже не замечали, что что-то возят. А за последние полгода тут начался просто ад. Как окна откроешь в доме появляется пыль и нечем дышать,
      – рассказал местный житель Виталий.

      Прямо на землю выбрасывали ртутные лампы, которые необходимо утилизировать. Рядом органические отходы и полиэтилен. "Это все попадало в грунтовые воды. Свалка находится в пойме реки Немышля, и ниже по течению, там есть скважины, из которых люди берут воду для потребления", – отметил председатель экологической группы Печенеги Сергей Шапаренко.

      Еще несколько дней назад здесь кипела работа: работала спецтехника, а отходы присыпали землей, чтобы подготовить новый уровень для хлама. На свалке даже дежурили охранники. Эти двое мужчин, по словам местных, охраняли объект.

      Сміттєзвалише у Харкові площею 8 гектарів
      Свалка в Харькове площадью 8 гектаров

      Какой вред нанесла свалка окружающей среде, должна определить экспертиза. Впрочем, специалисты уже называют это локальным экологическим бедствием. Экологов сейчас больше всего беспокоит, как и когда утилизируют именно свалку, ведь на это необходимы миллионы, а отходы продолжают отравлять землю.

      Тем временем в полиции открыли уголовное производство. Мусорным бизнесменам грозят штрафы и отстранения от должностей. Также прокуратура проверяет деятельность должностных лиц горсовета, отвечавших за использование этой территории.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Экология
      Источник: 24 канал
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