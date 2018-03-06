8 марта – праздновать или нет?

8 марта в Украине до сих пор является официальным выходным, хотя далеко не все украинцы празднуют Международный женский день.

Одни в этот день засыпают женщин цветами, а другие не признают праздник из-за истории его возникновения. 8 марта было начато как пролетарский феминистический праздник Международный день женщин-работниц. Идею праздника подала немецкая социал-демократка Клара Цеткин, которая требовала равенства женщин и мужчин в политических, экономических и социальных правах.

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