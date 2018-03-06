8 березня – святкувати чи ні?

8 березня в Україні досі є офіційним вихідним, хоча далеко не всі українці святкують Міжнародний жіночий день.

Одні в цей день засипають жінок квітами, а інші не визнають свята через історію його виникнення. 8 березня було започатковане як пролетарське феміністичне свято Міжнародний день жінок-робітниць. Ідею свята подала німецька соціал-демократка Клара Цеткін, яка вимагала рівності жінок і чоловіків у політичних, економічних і соціальних правах.

А як гадаєте Ви – декомунізувати чи залишити 8 березня? Беріть участь в дискусії на сайті 24 – голосуйте, пишіть коментарі і діліться з друзями.

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