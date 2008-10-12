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      Ракетні випробування

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      Ракетні випробування

      Світова фінансова криза жодним чином не вплине на плани Росії удосконалити свою бойову міць.

      У цьому запевнив головнокомандувач російської армії президент Дмітрій Мєдвєдєв, перебуваючи на борту авіаносця "Адмірал Кузнєцов", де він спостерігав за ходом військово-морських навчань.У суботу російські війська провели у Баренцевому морі успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сінєва", чим тільки додали напруги у стосунки Заходу із Москвою. Як повідомили представники командування, ракета, випущена з ядерного підводного човна "Тула", вразила умовну ціль в районі екватора у Тихому Океані.Дмітрій Мєдвєдєв (Президент РФ): “Це - хороший результат і це означає, що у нашої балістичної ракети "Синева" є хороші перспективи. Практично жодна ракета такого класу на таку відстань ще не літала“.На "Адміралі Кузнєцові" огляд боєздатності російської армії для президента Мєдвєдєва не закінчився. У неділю в присутності керманича Кремля в Плєсєцку був проведений навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь". Ця ракета є унікальною за своїми характеристиками - саме її аналітики розцінюють, як один із варіантів російської відповіді Сполученим Штатам на розміщення у Східній Європі елементів американської Системи ПРО.
      blog_ava
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      20 травня
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      Новини за 12 жовтня 2008
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