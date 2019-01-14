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      8 немецких аэропортов объявили о начале забастовки

      17 Читати новину українською
      Немецкие аэропорты бастуют
      Немецкие аэропорты бастуют / Фото из открытых источников

      В ночь на вторник, 15 января, сразу 8 немецких аэропортов начали акцию протеста. На работу отказались выходить сотрудники служб безопасности.

      Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Франкфурта.

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      Ожидается, что забастовка приведет к серьезным сбоям и отмены рейсов в течение дня. В частности, контрольно-пропускные пункты за пределами транзитной зоны будут оставаться закрытыми во время забастовки,
      – говорится в сообщении.

      Не должны принимать и отправлять воздушные суда или существенно сократят пропускную способность аэропорта Франкфурта-на-Майне (с 2:00 до 20:00) Мюнхен (3:30 до 24:00), Дрезден (с 3:00 до 21:00) , Гамбурга, Ганновера, Бремена (с 00 часов до 00 в ночь 16 января), Лейпцига (с 4:00 до 18:00), Эрфурта (с 6:00 до 22:00).

      Согласно расписанию на сайте аэропорта Франкфурта, рейс МАУ PS401/3 значится в расписании, так же как и рейс LufthansaLH1491/93.

      На сайте аэропорта Мюнхена, куда летает 3 рейса в день из Киева, также обозначены как "планируются" рейсы МАУ PS415 и LufthansaLH2545 и LH2547.

      Ожидается, что забастовки коснутся более 220 тысяч пассажиров.

      О забастовкe объявил профсоюз Verdi, который требует повышения зарплаты для 23 тысяч сотрудников безопасности аэропортов. Очередные переговоры с работодателем состоится 23 января, предварительные переговоры успеха не имели.

      Теги: авиация
      Источник: 24 Канал
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