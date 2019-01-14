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      8 німецьких аеропортів оголосили про початок страйку

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      Німецькі аеропорти страйкують
      Німецькі аеропорти страйкують / Фото з відкритих джерел

      У ніч на вівторок, 15 січня, одразу 8 німецьких аеропортів почали акцію протесту. На роботу відмовилися виходити співробітники служб безпеки.

      Про це повідомлено на офіційному сайті аеропорту Франкфурта.

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      Очікується, що страйк призведе до серйозних збоїв і скасування рейсів протягом дня. Зокрема, контрольно-пропускні пункти за межами транзитної зони залишатимуться закритими під час страйку, 
      – йдеться у повідомленні.

      Не будуть приймати і відправляти повітряні судна або істотно скоротять пропускну здатність аеропорти Франкфурта-на-Майні (з 02:00 до 20:00) Мюнхена (3:30 до 24:00), Дрездена (з 3:00 до 21:00), Гамбурга, Ганновера, Бремена (з 00 годин до 00 у ніч 16 січня), Лейпцига (з 4:00 до 18:00), Ерфурта (з 6:00 до 22:00).

      Згідно з розкладом на сайті аеропорту Франкфурта, рейс МАУ PS401/3 значиться в розкладі, так само як і рейс LufthansaLH1491/93.

      На сайті аеропорту Мюнхена, куди літає 3 рейси на день з Києва, також позначені як "плануються" рейси МАУ PS415 і LufthansaLH2545 і LH2547.

      Очікується, що страйки торкнуться більше 220 тисяч пасажирів.

      Страйк оголосила профспілка Verdi, яка вимагає підвищення зарплати для 23 тисяч співробітників безпеки аеропортів. Чергові переговори з роботодавцем відбудуться 23 січня, попередні переговори успіху не мали.

      Теги: авіація
      Джерело: 24 Канал
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