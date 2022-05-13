9 человек из нашего волонтерского штаба уже воюют, – Притула
В волонтерском штабе волонтера Сергея Притулы работают несколько сотен человек. Однако некоторые из них отправились на фронт.
В общей сложности уже 9 человек из их штаба уже воюют и защищают наши земли. Об этом 24 каналу рассказал волонтер Сергей Притула.
К слову Потребность в авто на фронте не налезает на голову, – Притула
Потому что сначала они приходили в военкоматы, и армия не была готова взять в армию столько украинцев, которые хотели служить. Поэтому ребятам сказали подождать, когда придет время,
– рассказал волонтер.
После этого они работали волонтерами, некоторые вернулись к работе. Но сейчас они на фронте.
В МВД ответили на упреки о терробороне на передовой
В МВД указывают, что в последнее время участились публикации разных подразделений территориальной обороны о том, что их неподготовленными бросили на передовую.
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив рассказал, что никого без опыта не отправляют на "ноль" , максимум первая линия, поскольку "не обстрелянные солдаты создают серьезную угрозу на месте боевых действий".
Ведь главная задача ТРО – помощь военным, а не ведение боевых действий. Они не атакуют россиян. Максимум их задачи является удержание позиций на 1 линии, а не на нулю.
Мобилизация в Украине
- С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уже прошел ряд волн мобилизации.
- В ряды Вооруженных Сил Украины и других секторов обороны страны призвали тех военнослужащих, которые имеют опыт ведения боевых действий с 2014 года. Таких в Украине примерно 400 тысяч человек.
- Однако в случае более существенных угроз со стороны России исключать следующие волны мобилизации во власти не могут.
Важно – Притула сказал, когда на фронте уже могут почувствовать ленд-лиз: смотрите видео
Волонтерская деятельность Приюты
- Сергей Притула занимается волонтерской помощью украинской армии с 2014 года.
- Сейчас Фонд Притулы закупает экипировку, оборудование, медицинские средства и транспорт для военных. Еще одно направление работы – гуманитарная помощь.