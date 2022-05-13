9 человек из нашего волонтерского штаба уже воюют, – Притула

В волонтерском штабе волонтера Сергея Притулы работают несколько сотен человек. Однако некоторые из них отправились на фронт.

В общей сложности уже 9 человек из их штаба уже воюют и защищают наши земли. Об этом 24 каналу рассказал волонтер Сергей Притула.

К слову Потребность в авто на фронте не налезает на голову, – Притула

Потому что сначала они приходили в военкоматы, и армия не была готова взять в армию столько украинцев, которые хотели служить. Поэтому ребятам сказали подождать, когда придет время,

– рассказал волонтер.

После этого они работали волонтерами, некоторые вернулись к работе. Но сейчас они на фронте.

В МВД ответили на упреки о терробороне на передовой

В МВД указывают, что в последнее время участились публикации разных подразделений территориальной обороны о том, что их неподготовленными бросили на передовую.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив рассказал, что никого без опыта не отправляют на "ноль" , максимум первая линия, поскольку "не обстрелянные солдаты создают серьезную угрозу на месте боевых действий".

Ведь главная задача ТРО – помощь военным, а не ведение боевых действий. Они не атакуют россиян. Максимум их задачи является удержание позиций на 1 линии, а не на нулю.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уже прошел ряд волн мобилизации.

В ряды Вооруженных Сил Украины и других секторов обороны страны призвали тех военнослужащих, которые имеют опыт ведения боевых действий с 2014 года. Таких в Украине примерно 400 тысяч человек.

Однако в случае более существенных угроз со стороны России исключать следующие волны мобилизации во власти не могут.

Важно – Притула сказал, когда на фронте уже могут почувствовать ленд-лиз: смотрите видео

Волонтерская деятельность Приюты