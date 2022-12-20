Известно, что ребенок начал "писать" свои первые сказки еще до войны. В этом ему помогала мама, которая и записывала надиктованные сыном рассказы.

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Хотя печать книги Ильи, которая называется "Большое лесное приключение", сначала оказалась под угрозой из-за войны.

Илья начал писать еще в 8 лет

Писать рассказ Илья начал в 8 лет. Тогда он интересовался микробами и грибами, и родители купили ему на день рождения микроскоп. Микробы стали и первой пробой пера. Все, чем восхищался Илья, он переносил на страницы рассказов. Перед войной начал писать о лесных зверьках. Любимая игрушка Кабанчик и стала главным героем его рассказов.

Искали они все вместе Лосяша Лосяшковича, но препятствием для них была опасная Акула, страшный Гепард, лживый Равлер и злой Фермер,

– рассказал Илья.

Именно в то время, как вспоминает Илья, в школе объявили конкурс сказок. Он загорелся идеей, потому что лучшие произведения школьников должны были передать в детскую больницу.

"Деткам, которые тяжело болели, чтобы им как-то помочь. Я очень хотел им помочь, решили ее отдать. Напечатали книжечку, положили ее в портфель, а на следующий день началась война, – объяснили в семье Ильи.

Книга Ильи могла так и не увидеть мир

Мальчик вспоминает, что в начале российского вторжения ему было очень страшно. Не раз во время многочисленных обстрелов он сжимал в руках Кабанчика и плакал.

Он сидел и дрожал. Я понимала, что это не холод, совсем другие эмоции. Он на меня взглянул и сказал: "Мама, мы здесь все погибнем?" Я сказала: "Нет, сын, мы будем жить все, потому что твоя книга должна увидеть мир, твоя сказка, в которой добро побеждает зло",

– вспомнила мама Ильи.

С тех пор Илья с родителями делали все, чтобы эта мечта и обещание сбылись. На днях это случилось. Настоящие книги с яркими обложками появились из издательства. "Большое лесное приключение" авторства 9-летнего Ильи Отрошенко таки увидело свет.

Сейчас ее выпустили в 50 экземпляров, которые Ильюша отдает деткам из Охмадита для поднятия настроения. Он отметил, что книга рассказывает о том, что может совершить сила дружбы и напоминает, что чудеса случаются.