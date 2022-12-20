Відомо, що дитина почала "писати" свої перші казки ще до війни. У цьому йому допомагала мама, яка і записувала надиктовані сином оповідання.

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Хоча друк книжки Іллі, яка має назву "Велика лісова пригода", спершу опинився під загрозою через війну.

Ілля почав писати ще у 8 років

Писати оповідання Ілля почав у 8 років. Тоді він цікавився мікробами та грибами й батьки купили йому на день народження мікроскоп. Мікроби стали і першою пробою пера. Усе, чим захоплювався Ілля, він переносив на сторінки своїх оповідань. Перед війною почав писати про лісових звірят. Улюблена іграшка Кабанчик і стала головним героєм його оповідань.

Шукали вони всі разом Лосяша Лосяшковича, але перешкодою для них була небезпечна Акула, страшний Гепард, брехливий Равлер і злий Фермер,

– розповів Ілля.

Саме у той час, пригадує Ілля, у школі оголосили конкурс казок. Він загорівся ідеєю, бо ж кращі твори школярів мали передати до дитячої лікарні.

"Діткам, які важко хворіли, щоб їм якось допомогти. Я дуже хотів їм допомогти, вирішили її віддати. Надрукували книжечку, поклали її до портфеля, а наступного дня почалася війна, – пояснили у сім'ї Іллі.

Книга Іллі могла так і не побачити світ

Хлопчик пригадує, що на початку російського вторгнення йому було дуже-дуже страшно. Неодноразово під час численних обстрілів він стискав у руках Кабанчика та плакав.

Він сидів і тремтів. Я розуміла, що це не холод, зовсім інші емоції. Він на мене глянув і сказав: "Мамо, ми тут всі загинемо?". Я сказала: "Ні, сина, ми будем жити всі, тому що твоя книга має побачити світ, твоя казка, в якій добро перемагає зло",

– згадала мама Іллі.

Відтоді Ілля з батьками робили все, щоб ця мрія та обіцянка здійснилися. Днями це відбулося. Справжні книжки з яскравими обкладинками з'явилися з видавництва. "Велика лісова пригода" авторства 9-річного Іллі Отрошенка таки побачила світ.

Наразі її випустили друком у 50 примірників, які Іллюша віддає діткам з Охмадиту для підняття настрою. Він зазначив, що книжка розповідає про те, що може зробити сила дружби і нагадує, що дива трапляються.