Парад 9 мая в Москве стал демонстрацией слабости России: ни одного танка или ракеты, а главные гости – ни Си Цзиньпин, ни Ким Чен Ын даже не приехали. В то же время речь Путина была отрывистой и нервной из-за указа Зеленского, который вышел накануне.

Экс-президент Мариупольского телевидения, волонтер, общественный деятель Николай Осиченко сказал 24 Каналу, что, вероятно, это один из последних "парадов победы".

Почему парад в Москве стал провальным?

Среди почетных гостей мероприятия были лидеры Лаоса и Малайзии. По мнению эксперта, для страны, которая позиционирует себя как великая держава-победитель, это стыд.

Глядя на Путина, если бы не знал, какой он диктатор и человеконенавистник, то даже жаль было бы деда – худое лицо, волосы торчат в разные стороны. Стыдно и то, что страна, которая вечно хвасталась огромной армией, привела на парад северокорейских военных,

– сказал Осиченко.

Лидеры Китая и Северной Кореи на парад не приехали – и этим четко показали, что не хотят быть причастными к этому действу. Лидеры Казахстана и Узбекистана появились лишь после очевидного выпрашивания за день до события. Эксперт считает, что если война будет идти такими же темпами, в следующем году маршировать там будет некому, разве что вдовы погибших бойцов СВО.

На оккупированных территориях запретили даже автопробеги, потому что излишнее внимание к "победе" сейчас опасно. Осиченко подчеркнул, что за годы Второй мировой войны Красная армия дошла от Москвы до Берлина, а за время СВО, которая уже длится дольше, российская армия преодолела лишь 82 километра – от Донецка до Покровска.

"Во время речи Путин заметно нервничал. И это неслучайно, потому что накануне Зеленский "разрешил" указом провести парад на Красной площади. И все, что Путин сделал, выглядит как тень именно этого указа – будто понял разрешение и выполнил. Это было стыдно", – подчеркнул Осиченко.

Обратите внимание! В 2026 году российские ветераны Второй мировой войны к 9 мая получили выплаты в размере 10 тысяч рублей, тогда как проведение парада на Красной площади стоило Кремлю миллионы. В то же время в других странах, в частности в Казахстане, Узбекистане и даже Беларуси, ветераны получили значительно большие социальные выплаты.

Что еще известно о параде в Москве?

По мнению экспертов, парад 9 мая на Красной площади стал свидетельством того, что Россия все острее ощущает внутреннее напряжение, международную изоляцию и неопределенность относительно будущего. Отсутствие военной техники в этом году воспринималось не просто как изменение формата мероприятия, а как косвенный сигнал о реальном состоянии российской армии и ресурсов.

Для страны, которая годами строила свой образ вокруг демонстрации военной мощи, это скорее выглядело как контролируемая попытка скрыть истощение, чем празднование победы.