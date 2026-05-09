Праздник со вкусом тревоги: о чем свидетельствуют скромные торжества на 9 мая в России

Празднование 9 мая в Москве в этом году проходит с беспрецедентными ограничениями и усиленными мерами безопасности из-за угрозы украинских атак. Отсутствие тяжелой техники на параде, перебои со связью и отмена торжеств в части городов свидетельствуют о росте влияния войны на внутреннюю ситуацию в России и опасения Кремля относительно безопасности столицы.

Россия продолжает обвинять Киев в якобы попытке сорвать празднование 9 мая на Красной площади. Об этом пишет Associated Press.

О чем свидетельствует сдержанное празднование 9 мая в Москве?

На фоне угрозы атак российские власти существенно усилили меры безопасности ко Дню победы. В Москве ограничили мобильный интернет и SMS-связь, а в части российских городов праздничные парады вообще отменили. Кроме того, впервые за почти два десятилетия на параде на Красной площади не будет танков, ракетных комплексов и другой тяжелой военной техники. Эксперты связывают это как с рисками безопасности, так и с потерями российской армии в войне против Украины.

Аналитики также обращают внимание, что война все сильнее влияет на внутреннюю ситуацию в России. Из-за угрозы ударов дронов власти вынуждены перебрасывать системы ПВО в Москву, оставляя менее защищенными другие регионы страны. Одновременно среди части россиян усиливается недовольство ограничениями, цензурой и последствиями затяжной войны. Ожидается, что во время торжеств в Москве Владимир Путин выступит с традиционной речью по случаю 81-й годовщины победы над нацистской Германией. Однако нынешнее празднование проходит на фоне беспрецедентных мер безопасности, сокращения международного присутствия и постоянной угрозы новых атак.

К слову. В России началась настоящая истерия. Кремль опасается, что Украина может нанести удар во время парада на Красной площади 9 мая, поэтому оккупанты угрожают нанести удар по Киеву. Однако, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что заявления об ударах по Киеву являются информационно-психологической операцией, а украинский удар по Москве может указать на слабость Кремля.

Почему Украина и Россия не могли договориться о прекращении огня?

Односторонние заявления об объявленном перемирии фактически не прекратили боевые действия. Россия и Украина продолжили обмениваться обвинениями в нарушении режима тишины.

В Минобороны России заявили, что российские войска якобы прекратили боевые действия, однако украинская сторона продолжала атаки на позиции армии России и приграничные регионы. По данным Москвы, российская ПВО в ночь на 8 мая сбила сотни украинских дронов и несколько ракет.

В то же время в Киеве заявили о новых российских ударах по украинским позициям и городам. По словам Зеленского, только за одну ночь украинская противовоздушная оборона уничтожила десятки российских беспилотников. Украинская власть подчеркнула, что действия России свидетельствуют об отсутствии реального намерения соблюдать перемирие.

8 мая Украина также сообщила о новых дальнобойных ударах по территории России. В частности, речь шла об атаках на нефтяные объекты в Ярославской и Пермской областях, которые расположены за сотни и даже тысячи километров от украинской границы. В России подтвердили удары по инфраструктуре и сообщили о временном прекращении работы ряда аэропортов на юге страны.

Что известно о перемирии, которое было объявлено с помощью США?

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Украиной и Россией о трехдневного прекращения огня и масштабного обмена пленными. По словам американского лидера, режим тишины должен действовать с субботы 9 мая до понедельника 11 мая, а стороны согласились провести обмен в формате "1000 на 1000". Трамп заявил, что это соглашение может стать "началом конца войны", которая длится уже пятый год.

Однако, никто не уверен, что такие действия свидетельствуют о настоящем начале завершения боевых действий России в Украине. В Кремле подтвердили согласие на инициативу США. Советник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва поддержала предложение о временном перемирии и большом обмене военнопленными. В то же время российская сторона подчеркнула, что готова жестко реагировать в случае атак на Москву во время празднования Дня победы.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Киев согласился на договоренность прежде всего из-за возможности вернуть украинских защитников домой. По его словам, жизнь военнопленных для Украины значительно важнее символических российских торжеств на Красной площади. Также Зеленский иронично прокомментировал проведение парада в Москве, подписав указ, который фактически "позволил" России провести мероприятие без украинских ударов.