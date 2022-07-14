О ситуации на 8:00 14 июля рассказали в областных военных администрациях, сообщает 24 канал. О том, как прошли сутки в областях – читайте дальше.

Важно 10 объектов попали утром в Николаеве, в частности гостиница

Ситуация в регионах

Днепропетровская область

В течение суток от российских обстрелов снова пострадал Криворожский район области. Оккупанты атаковали Зеленодольскую общину – Великую Костромку и Зеленодольск. Предварительно пострадавших нет. Последствия обстрелов уточняются.

Харьковская область

Вечером 13 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Немышлянскому району Харькова. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал.

В Основянском районе города вражеская ракета попала в мебельный цех, из-за чего возник пожар. Частично разрушено трехэтажное здание, повреждены 3 грузовых автомобиля и объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, жертв нет.

Оккупанты атаковали и город Золочев Богодуховского района, из-за чего там возникали пожары в частных домах. Такая же ситуация и в Дергачевской общине области.

В Изюмском районе из-за вражеской атаки загорелась крыша коммунального учреждения больницы. В Чугуевском районе из-за обстрелов пострадали 2 человека.

Луганская область

Украинские воины держат оборону Луганской области на Бахмутском направлении. Там зафиксировали 2 артиллерийских обстрела, 4 минометных и 1 из реактивных систем залпового огня. Под Верхнекаменским продолжаются бои. Также в ОВА отметили активизацию вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Донецкая область

В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных удара по Константиновке, 2 по Нью-Йорку и Краматорску. Также под вражеские обстрелы попали Славянск и Авдеевка. Из-за атак повреждены важные для области промышленные объекты – "Зевс Керамика" и Авдеевский коксохимический завод.

Краматорск подвергся обстрелам ночью и утром. К сожалению, могут быть жертвы. Их количество устанавливают.

За сутки в области погибли 3 человека, еще 5 пострадали.

Николаевская область

Утром 14 июля Николаев пострадал от массированных ракетных обстрелов. По предварительной информации, оккупанты выпустили 9 ракет. Известно о повреждении 2 учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы. В результате обстрелов ранен 1 человек. Предварительно жертв нет.

Ночью оккупанты обстреляли город Баштанку. По предварительным данным, есть разрушенные жилые дома. К сожалению, 1 человек погиб. Информацию о последствиях уточняют.

Широковская община подверглась атакам ночью и утром. Поскольку попадания были за пределами населенных пунктов, то загорелись поля с зерновыми и повреждена водонапорная башня.

По линии разграничения в Березнеговатской общине продолжаются обстрелы. Информацию о последствиях там уточняют.

Херсонская область

Ситуация в области обостряется. Из-за боевых действий растет количество населенных пунктов, находящихся на грани уничтожения. С каждым днем растет количество пострадавших от взрывов и обстрелов, а на минах подрывается скот.

Поля с пшеницей и лесами горят. Те объекты инфраструктуры, которые уцелели, сейчас уничтожают.

Жители общин области, которые граничат с Днепропетровщиной и Николаевщиной фиксируют увеличение оккупантов и вражеской техники.

В Херсоне оккупанты начали демонтаж памятника Героям Небесной сотни, также продолжается уничтожение монументов героям АТО/ООС.

Важно – сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 14 июля: смотрите видео