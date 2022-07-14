Про ситуацію станом на 8:00 14 липня розповіли в обласних військових адміністраціях, повідомляє 24 канал. Про те, як минула доба в областях – читайте далі.

Важливо 10 об'єктів зазнали влучань вранці у Миколаєві, зокрема готель

Ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

Протягом доби від російських обстрілів знову постраждав Криворізький район області. Окупанти атакували Зеленодольську громаду – Велику Костромку та Зеленодольськ. Попередньо, постраждалих немає. Наслідки обстрілів уточнюють.

Харківська область

Увечері 13 липня окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському району Харкова. Унаслідок удару пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

В Основ'янському районі міста ворожа ракета влучила в меблевий цех, через що виникла пожежа. Частково зруйнована трьохповерхова поверхова будівля, пошкоджено 3 вантажних автомобілі та об‘єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними жертв немає.

Окупанти атакували й місто Золочів Богодухівського району, через що там виникали пожежі в приватних будинках. Така ж ситуація і в Дергачівській громаді області.

В Ізюмському районі через ворожу атаку загорівся дах комунально закладу лікарні. У Чугуївському районі через обстріли постраждали 2 людей.

Луганська область

Українські воїни тримають оборону Луганщини на Бахмутському напрямку. Там зафіксували 2 артилерійські обстріли, 4 мінометних та 1 з реактивних систем залпового вогню. Під Верхньокам'янським тривають бої. Також в ОВА відзначили активізацію ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Донецька область

Протягом доби окупанти завдали 3 ракетні удари по Костянтинівці, 2 по Нью-Йорку та Краматорську. Також під ворожі обстріли потрапили Слов'янськ й Авдіївка. Через атаки пошкоджені важливі для області промислові об'єкти — "Зевс Кераміка" і Авдіївський коксохімічний завод.

Краматорськ зазнав обстрілів уночі та зранку. На жаль, можуть бути жертви. Їхню кількість встановлюють.

За добу в області загинули 3 людей, ще 5 постраждали.

Миколаївська область

Уранці 14 липня Миколаїв постраждав від масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, окупанти випустили 9 ракет. Відомо про пошкодження 2 навчальних закладів, об'єкту транспортної інфраструктури та готелю. Унаслідок обстрілів поранена 1 людина. Попередньо жертв немає.

Уночі окупанти обстріляли місто Баштанку. За попередніми даними, є зруйновані житлові будинки. На жаль, 1 людина загинула. Інформацію щодо наслідків уточнюють.

Широківська громада зазнала атак уночі та вранці. Оскільки влучання були здебільшого поза межами населених пунктів, то загорілися поля з зерновими та пошкоджена водонапірна вежа.

По лінії розмежування у Березнегуватській громаді тривають обстріли. Інформацію щодо наслідків там уточнюють.

Херсонська область

Ситуація в області загострюється. Через бойові дії зростає кількість населених пунктів, які перебувають на межі знищення. З кожним днем зростає кількість постраждалих від вибухів та обстрілів, а на мінах підривається худоба.

Поля з пшеницею та ліси палають. Ті об'єкти інфраструктури, які вціліли, зараз знищують.

Мешканці тих громад області, які межують з Дніпропетровщиною та Миколаївщиною фіксують збільшення окупантів та ворожої техніки.

У Херсоні окупанти почали демонтаж пам’ятника Героям Небесної сотні, також триває знищення монументів героям АТО/ООС.

Важливо – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 14 липня: дивіться відео