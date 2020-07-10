Сегодня каждый может сделать качественное красивое фото в любой момент, в любой точке. А вот мир исторической фотографии богат и разнообразен. Ведь старинные фото уникальны, они хранят в себе многолетнюю историю.

Старые фото могут казаться странными, а иногда вообще непонятными. Все фото с сайта cameralabs.org.

Читайте также 10 старинных фото, которые перевернут ваше представление об истории

Удивительные фотографии из прошлого

В 1863 году состоялась первая поездка в метро на станции "Эджвер-роуд" в Лондоне.

Первая поездка в метро / Фото: cameralabs.org

Корейские военачальники передвигались в коляске с одним колесом, а для равновесия ее держали четыре человека. Это фото датировано 1904 годом.

Военачальник в коляске для высоких чинов / Фото: cameralabs.org

На этом снимке индеец из племени Кроу или апсалоке. Фотограф Эдвард Шерифф Кертис, 1908 год.

Индеец / Фото: cameralabs.org

В 1909 году в Калифорнии срубили гигантскую секвойю, другое ее название – секвойядендрон.

Гигантская секвоя / Фото: cameralabs.org

На фотографии видно, как двое мужчин переправляются по улице в самодельной лодке. Это фото было сделано в Париже в 1910 году.

Затопленная улица в Париже / Фото: cameralabs.org

Вот так выглядела "пожарная машина" в Вашингтоне в 1922 году. Эти мужчины и лошади участвовали в тушении пожаров.

"Пожарная машина", 1922 год / Фото: cameralabs.org

На этом фото есть человек! Мужчина стоит в полный рост, чтобы показать насколько большие растения на острове Мауи на Гавайях росли в 1924 году. Фотограф Гилберт Гросвенор.

Растительность острова Мауи / Фото: cameralabs.org

Лучший барьер для лошади – это человеческий барьер. На этом снимке шестеро мужчин делают живой барьер для скакуна в 1931 году. Снимок от фотоагенства Джорджа Харриса и Марты Юинг.

Человеческий барьер / Фото: cameralabs.org

В 1946 году проводился обряд в посвящение в ряды ку-клукс клана. Ку-клукс клан – это название террористических и расистских организаций в США. На этом фото обряд посвящения как раз третьего клана, последнего.



Обряд посвящения в ку-клукс клан / Фото: cameralabs.org