Сьогодні кожен може зробити якісне гарне фото у будь-яку мить, в будь-якій точці. А ось світ історичної фотографії багатий і різноманітний. Адже старинні фото унікальні, вони зберігають в собі багаторічну історію.

Старі фото можуть здаватися дивними, а іноді взагалі незрозумілими. Всі фото зі сайту cameralabs.org.

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Дивовижні фотографії з минулого

У 1863 році відбулась перша поїздка в метро на станції "Еджвер-роуд" у Лондоні.



Перша поїздка у метро / Фото: cameralabs.org

Корейські воєначальники пересувались у колясці, яка мала одне колесо, а для рівноваги її тримало чотири людини. Це фото датоване 1904 роком.



Воєначальник у колясці для поважних чинів / Фото: cameralabs.org

На цьому знімку індіанець з племені Кроу або апсалоке. Фотограф Едвард Шерифф Кертіс, 1908 рік.



Індіанець / Фото: cameralabs.org

У 1909 році в Каліфорнії зрубали гігантську секвою, інакша її назва – секвоядендрон.



Гігантська секвоя / Фото: cameralabs.org

На фотографії видно, як двоє чоловіків переправляються по вулиці у саморобній лодці. Це фото було зроблено у Парижі в 1910 році.



Затоплена вулиця в Парижі / Фото: cameralabs.org

Ось так виглядала "пожежна машина" у Вашингтоні в 1922 році. Ці чоловіки та коні брали участь у гасінні пожеж.



"Пожежна машина", 1922 рік / Фото: cameralabs.org

На цьому фото є людина! Чоловік стоїть у повний зріст, щоб показати наскільки велики рослини на острові Мауї на Гаваях проростали у 1924 році. Фотограф Гілберт Гросвенор.



Рослинність острова Мауї / Фото: cameralabs.org

Найкращий бар'єр для коня – це людський бар'єр. На цьому знімку шестеро чоловіків роблять живий бар'єр для скакуна у 1931 році. Знімок від фотоагенства Джорджа Харріса та Марти Юінг.



Людський бар'єр / Фото: cameralabs.org

У 1946 році проводився обряд у посвячення в ряди ку-клукс клану. Ку-клукс клан – це назва терористичних та расистських організацій в США. На цьому фото обряд посвячення якраз третього клану, останнього.



Обряд посвячення у ку-клукс клан / Фото: cameralabs.org