90% военной техники Беларуси – "дрова", – Геращенко

Появилась информация, что белорусские войска могут начать наступление на Украину 11 марта в 21:00. Антон Геращенко, комментируя это, подчеркнул, что 90% военной техники Беларуси – "дрова".

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что Александр Лукашенко уже давно предоставил Владимиру Путину территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

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Геращенко о белорусской военной технике

У них 90% – техника еще советского производства, то есть дрова,

– написал советник министра.

Он добавил, что армия Лукашенко – это всего 65 тысяч человек. Из них 20 тысяч гражданских и 45 тысяч военнослужащих. Из которых боеспособны в сухопутных войсках – тысяч 20 – 25 максимум.

Более того – мотивации воевать против украинцев у белорусов вообще нет.

Провокация с обстрелом Беларуси

Напомним, 11 марта российские самолеты вылетели из пункта Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше – нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани.

После этого Центр стратегических коммуникаций сообщил, что Беларусь может начать вторжение в Украину 11 марта в 21:00.

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