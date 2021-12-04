Настоятель гарнизонного храма Святых апостолов Петра и Павла во Львове рассказал, что в апреле 2021 года священнослужителей на уровне Кабмина приравнивали к социальным работникам. Они имели возможность добровольно вакцинироваться.

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Отец подчеркнул, что никаких указаний он не получал. Ему прислали только информацию: вакцинироваться можно в такой-то день и в такое-то время, если есть желание.

Для священников нет обязательства вакцинироваться. Однако среди круга моих друзей-священнослужителей, в частности из гарнизонного храма, 95% вакцинированны,

– подчеркнул священник.

В то же время некоторые священники, которые переболели COVID-19, из-за определенных предписаний пока не вакцинируются.

Вакцинация – не грех

Отец Тарас рассказал, что религия и вера совсем не противоречат тому, чтобы вакцинироваться.

Не грех пойти и привиться от коронавируса. В то же время покупка COVID-сертификата – это еще хуже, чем осуждение. Все потому, что здесь есть объективное действие, материальное действие, обман.

Сам отец Тарас и его жена вакцинировались еще в апреле 2021 года. Их привили препаратом от AstraZeneca. По словам священника, все организовали очень хорошо.

Обратите внимание! Разговор со священнослужителем и настоятелем Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове Тарасом Михальчуком читайте в рамках нового проекта сайта 24 канала – " Интервью24".

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