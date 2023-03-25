95% "хлопков" на оккупированных территориях – дело рук СБУ, – эксперт

Служба безопасности Украины стала одним из флагманов борьбы против российской агрессии и демонстрирует новое качество работы.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Загородний подчеркивает, что последний социологический опрос зафиксировал рекордный уровень доверия общества к СБУ.

"74% доверия. Вторые после Армии. Такой рост доверия связан и с приходом на должность руководителя Василия Малюка. Именно после этого Служба стала одним из флагманов борьбы против российской агрессии и демонстрирует новое качество работы. Был проведен ряд удачных "хлопчатых операций" на территориях, оккупированных Россией, среди которых подрыв Крымского моста и атака дронов на корабли в Севастопольской бухте", – акцентирует политолог.

По словам Завгороднего, 95% "хлопков" на оккупированных территориях и взрывов в авто предателей - дело рук СБУ.

"Наказание коллаборантов и "хлопки" – основные достижения службы во время войны, обеспечивающие рост ее популярности", – пишет эксперт.

"С начала полномасштабного вторжения ФСБ и ГРУ не удалось провести ни одного покушения или теракта в Украине. Хотя Россия регулярно предпринимает подобные попытки. Думаю, не в последнюю очередь такой успех контрразведывательных мероприятий связан с чистками Службы от предателей и российских агентов, которые произошли после прихода нового руководства", – считает политолог.

Напомним, 25 марта в Украине отмечается день СБУ. Глава Службы Василий Малюк в своем поздравлении подчеркнул, что "если год назад первоочередной целью было сдержать врага, то сегодня мы делаем все, чтобы ускорить освобождение родной земли".