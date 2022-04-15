95% всех зданий в Мариуполе разрушены, – Зеленский

Российские военные разрушили 95% зданий в Мариуполе, который более месяца находится под их блокадой. В городе, вероятно, погибли десятки тысяч людей.

Зеленский: Никто не знает, сколько людей убито в Мариуполе

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC. Глава государства сказал, что в Мариуполе разрушены 95% всех зданий.

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95% всех зданий, 95% разрушены в Мариуполе! Это один из самых больших городов не только в Украине, но и в Европе. 500 тысяч человек. 500 тысяч человек!

– заявил президент.

По словам Зеленского, никто не знает, сколько из них убито. "Никто не знает, сколько людей осталось", – добавил он.

Глава государства отметил, что из Мариуполя эвакуировались "десятки, сотни тысяч человек". В то же время, как сказал Зеленский, "в Мариуполе, возможно, погибли десятки тысяч человек".

Не известно о судьбе людей, которых принудительно депортировали в Россию

Также президент заявил, что в Украине неизвестно о судьбе людей, которых принудительно депортировали в Россию. Зеленский сообщил, что речь идет о десятках тысяч человек.

Как рассказал президент, им меняли документы, некоторым давали российские паспорта, завозили в российскую глубинку, кого-то в лагеря, кого-то в другие места.

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