"95 квартал" умножил на ноль весь политикум, – Бобыренко

С первых серий сериала "Слуга народа" было понятно, что это политическая технология, а Владимир Зеленский намерен стать президентом Украины.

Такое мнение в программе "Вот оно как" высказал руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

К слову: Объединится ли "Слуга народа" с другими партиями

"95 квартал" – это технология, которая множила на ноль политикум до Зеленского начиная со времен Ющенко. Когда "95 квартал" начал выходить на экраны, то они на ноль умножали всех", – сказал эксперт.

По его словам, действенной технологией XXI века являются насмешки.

Стеб – это оружие XXI века. Зачем людей убивать как Кеннеди, вы постебитесь над ним, сделайте его никем и все. Собственно так они и сделали,

– отметил Бобыренко.

Он добавил, еще одим метод, которым воспользовалась команда Зеленского во время политической кампании, – это обвинение.

"Первое, что им очень классно удавалось – это обвинять кого-то в том, что происходит. Какое-то время можно играть на последствиях предшественников", – объяснил гость студии.

Каковы кончательные результаты выборов в Верховную Раду?

Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" – у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".



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