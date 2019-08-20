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      "95 квартал" умножил на ноль весь политикум, – Бобыренко

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      "95 квартал"
      "95 квартал" / Фото из открытых источников

      С первых серий сериала "Слуга народа" было понятно, что это политическая технология, а Владимир Зеленский намерен стать президентом Украины.

      Такое мнение в программе "Вот оно как" высказал руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

       К слову: Объединится ли "Слуга народа" с другими партиями

      "95 квартал" – это технология, которая множила на ноль политикум до Зеленского начиная со времен Ющенко. Когда "95 квартал" начал выходить на экраны, то они на ноль умножали всех", – сказал эксперт.

      По его словам, действенной технологией XXI века являются насмешки.

      Стеб – это оружие XXI века. Зачем людей убивать как Кеннеди, вы постебитесь над ним, сделайте его никем и все. Собственно так они и сделали,
      – отметил Бобыренко.

      Он добавил, еще одим метод, которым воспользовалась команда Зеленского во время политической кампании, – это обвинение.

      "Первое, что им очень классно удавалось – это обвинять кого-то в том, что происходит. Какое-то время можно играть на последствиях предшественников", – объяснил гость студии.

      Каковы кончательные результаты выборов в Верховную Раду?
      Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" – у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

      Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".

      верховна рада
      Какая партия и сколько мандатов получит в новоизбранной Раде / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада Квартал 95
      Источник: 24 канал
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