Хто в майбутньому може стати президентом України: думка аналітика

Про майбутніх президентів України, рейтинг партії "Слуга народу", стосунки Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським та поразку Петра Порошенка – в програмі "Он воно як" з Алісою Юрченко та Денисом Бігусом розповів аналітик, який передбачив перемогу Зеленського у 2015 році Віктор Бобиренко.

Про майбутнього президента

– Наразі цього немає – ніша зайнята. Це буде той, хто буде критикувати владу, яка не змогла подарувати українцям щастя, зараз і тут. Якщо знайдеться людина, яка скаже, а у мене є рецепт, як зробити всіх щасливими тут же. Тоді ця людина буде набирати швидко бали. Юлії Володимирівні не вірять, тому що мало того, що ви говорите. Треба, щоб вам повірили.

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– Наступний президент ще наразі ховається, він за кулісами ще. Я вважаю, що ніхто зі старих, тобто той хто зараз тусується на сцені, не зможе стати президентом.

Про рейтинг "Слуги народу"

– Не я один зрозумів з перших серій "Слуги народу", що це технологія. "95 квартал" – це технологія, яка множила на нуль політикум до Зеленського починаючи з часів Ющенка. Коли "95 квартал" почав виходити на екрани, то вони на нуль множили всіх. Глузування – це зброя XXI століття. Навіщо людей вбивати як Кеннеді, ви поглузуйте з нього, зробіть його ніким і все. Власне так вони й зробили.

– Рейтинг різко впаде, бо у нас три найбільші очікування – це зниження тарифів, підвищення пенсій, зарплат і мир з Росією. Всі ці три очікування не забудуться. Народ хоче, що вони здійснилися, тому що повірили.



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– Що найбільше очікують зараз, то це підвищення пенсій. Зараз 1650 гривень мінімальна, а моя сусідка, думає, що прийшов Володя і до осені буде 5 тисяч гривень, але так не буде. Я пояснюю, що 11 мільйонів платників соціальних внесків не можуть прогодувати 12 мільйонів пенсіонерів, щоб пенсія в них була більша, ніж середня зарплата. Вони кажуть: "Вітя, ти розумний, але ти не все знаєш, а Володя – геній, він щось знає". Ось ця віра, що "він щось знає", приведе пізніше до зневіри.

– Рейтинг буде падати, тому якби там не було, зараз він призначить губернаторів, і десь будуть зашквари, потім призначить голів Райадміністрацій, а там буде ще гірше, тому що це вже ближче до людей. Однак вони будуть через картинку його втримувати, от Порошенку це не вдалося.

Які остаточні результати виборів до Верховної Ради?Центральна виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів – лідирує партія "Слуга народу" із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Відтак, згідно з даними ЦВК, до Верховної Ради України потрапляють 254 депутати від "Слуги народу".

– Тут ще залежить, чи впаде рейтинг від лояльності каналів. А раптом Володимир Олександрович з Ігорем Валерійовичем посваряться. Як "плюси" будуть, до прикладу, казати: "ну, де ж? (має на увазі обіцянки президента, – 24 канал)", то вони будуть прискорювати падіння його рейтингу. Якщо канали будуть, скажімо, лояльні до президента, то падіння рейтингу не буде таким швидким. Знову ж таки він добре грає у соцмережах, водночас вони будуть пробувати нові технології і через це нав'язувати нові сенси, а цим втримувати рейтинг.

Про Андрія Богдана

– Я б не став говорити, що Богдан це "смотрящій" над Зеленським. Зеленський вже давно став самостійною фігурою, якщо він спершу не був нею і не розраховував на це, він були лише інструментом для того, щоб постібатись і помножити на нуль, то зараз він зрозумів, він у цій тусовці вийшов на перше місце, він зрозумів, що найбільший його ресурс – це його бренд. Це ресурс більший, ніж навіть гроші.

Від зими 2019 року – з початку президентської кампанії Володимира Зеленського Богдан став його юридичним радником. А коли Зеленський переміг на виборах і 21 травня офіційно вступив на посаду президента, то своїм указом призначив Богдана главою Адміністрації Президента, яку згодом перейменував на Офіс Президента.



Андрій Богдан

Про стосунки Зеленського з Коломойським

Інтереси суспільства і Зеленського можуть зійтись, якщо він почне нещадно крушити олігархів, хоча б арештами. Я не вангую, але логічним буде конфлікт між Зеленським і Коломойським. Наскільки далеко він зайде не знаю, бо є ще одна група впливу така як Пінчук.



Ігор Коломойський

– Ігор Валерійович на сцену не лізе, але він хоче бути продюсером і автором сценарію. А раптом Володимир Зеленський сам захоче бути в цьому театрі не тільки головним героєм, а й продюсером і автором сценарію, тому конфлікт неминучий.

Зараз багато авторів сценарію, ба більше, ми відрізняємось від великих країн, тому що сценарій нам пишуть, принаймні за війну, у Кремлі. Не від нас залежить, коли вона закінчиться, а від Путіна. Тобто він один з авторів сценарію історія України.

– Наші союзники теж сценаристи непогані. Нині, я думаю, йде страшний конфлікт з командою Зеленського. Вони хочуть зробити все, аби перезапустити місцеву владу та організувати місцеві вибори. В більшості областей вони зараз би виграли, але, я думаю, що союзники скажуть – стоп, давайте по закону. А по закону, то треба зміни до Конституції, а значить вибори, до прикладу, не на листопад, а на березень. І тут, що зіграє? Бажання отримати все чи зберегти стосунки з союзниками.

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– Я не готовий сказати, коли будуть місцеві вибори. Я думаю, якщо б дожимав Ігор Валерійович і він наполягав на прийнятті рішень, то йому було б "фіолетово". Якщо вибори будуть у листопаді, то Ігор Валерійович як головний приймає рішення. Чому на листопад важливі вибори? Щоб у новий рік зайти з новим бюджетом і це для них буде як аргумент.

Про поразку Петра Порошенка

– Я не був зачарований Порошенком, а тому не розчарувався. Більшість людей розчарувались, тому що він пообіцяв зробити українців щасливими, і не зробив.

– В нас як у народу косяків мало, однак, вони є. У нашого народу найбільша біда – він вважає, що хтось може прийти та зробити його щасливими. Вони вважають, що гроші десь є і їх просто треба правильно розподілити. Десь лежить мішок з грошима, а Порошенко не зміг його правильно розподілити так, щоб по 5 тисяч гривень була пенсія, а по 25 тисяч гривень – зарплата. Порошенко не зміг, але Володя точно знає.

На президентських виборах Петро Порошенко отримав 24,45% голосів. Володимир Зеленський набрав 73,22% та став президентом України.

– Коли народ зрозуміє, що і Зеленський теж не знає цієї магії, то вони розчаруються у Володимирі Олександровичу і скажуть несіть нового. В нікого немає методу, як зробити всіх щасливими, але всі чекають. Тому здувся Порошенко і це чекає кожного президента.

– У Зеленського настільки краща ситуація, ніж в Порошенка. Скажемо, що війна не дуже в гарячій фазі, армія є, основні реформи пішли – децентралізація зайшла шикарно, освіта заходить, медицина – так собі, але люди зрозуміють, то теж зайде. От де у нас не пішло, так це правоохоронні органи та судоустрій. Порошенко стартував з нуля, а Зеленський вже з якоїсь площі.



Петро Порошенко

– Я не хочу, щоб у Зеленського не вийшло. Якщо не вийде у президента, то не вийде в України. Я як реаліст кажу, що дуже добре не вийде, щось може вийти, але за умови, якщо він буде проводити класну кадрову політику.