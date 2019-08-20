Кто в будущем может стать президентом Украины: мнение аналитика

О будущих президентах Украины, рейтинге партии "Слуга народа", отношениях Владимира Зеленского с Игорем Коломойским и поражении Петра Порошенко – в программе "Вот оно как" с Алисой Юрченко и Денисом Бигусом рассказал аналитик, который предсказал победу Зеленского в 2015 году Виктор Бобыренко.

О будущем президенте

– Сейчас этого нет – ниша занята. Это будет тот, кто будет критиковать власть, которая не смогла подарить украинцам счастье, сейчас и здесь. Если найдется человек, который скажет, а у меня есть рецепт, как сделать всех счастливыми здесь же. Тогда этот человек будет набирать быстро баллы. Юлии Владимировне не верят, потому что мало того, что вы говорите. Надо, чтобы вам поверили.

Интересно! Сто дней президента Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?

– Следующий президент еще пока скрывается, он за кулисами еще. Я считаю, что никто из старых, то есть тот, кто сейчас тусуется на сцене, не сможет стать президентом.

О рейтинге "Слуги народа"

– Не я один понял из первых серий "Слуги народа", что это технология. "95 квартал" – это технология, которая множила на ноль политикум до Зеленского начиная со времен Ющенко. Когда "95 квартал" начал выходить на экраны, то они на ноль умножали всех. Насмешки – это оружие XXI века. Зачем людей убивать как Кеннеди, вы посмейтесь с него, сделайте его никем и все. Собственно так они и сделали.

– Рейтинг резко упадет, потому что у нас три крупнейших ожидания – это снижение тарифов, повышение пенсий, зарплат и мир с Россией. Все эти три ожидания не забудутся. Народ хочет, чтобы они осуществились, потому что поверили.



Какая партия и сколько мандатов получит в новоизбранной Раде / Инфографика 24 канала

– Чего больше всего ожидают сейчас, так это повышение пенсий. Сейчас 1650 гривен минимальная, а моя соседка, думает, что пришел Володя и к осени будет 5000 гривен, но так не будет. Я объясняю, что 11 миллионов плательщиков социальных взносов не могут прокормить 12 миллионов пенсионеров, чтобы пенсия у них была больше, чем средняя зарплата. Они говорят: "Витя, ты умный, но ты не все знаешь, а Володя – гений, он что-то знает". Вот эта вера, что "он что-то знает", приведет позже к разочарованию.

– Рейтинг будет падать, так бы там ни было, сейчас он назначит губернаторов, и где-то будут зашквары, затем назначит глав райадминистраций, а там будет еще хуже, потому что это уже ближе к людям. Однако они будут через картинку его удерживать, вот Порошенко это не удалось.

Какие окончательные результаты выборов в Верховную Раду?Центральная избирательная комиссия завершила официальный подсчет голосов – лидирует партия "Слуга народа" с результатом 43,16%. Второе место по количеству голосов занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" – у нее 13,05%. ВО "Батькивщина" получила 8,18% голосов. "Европейская Солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%



Следовательно, согласно данным ЦИК, в Верховную Раду Украины попадают 254 депутата от "Слуги народа".

– Здесь еще зависит, упадет ли рейтинг от лояльности каналов. А вдруг Владимир Александрович с Игорем Валерьевичем поссорятся. Как "плюсы" будут, к примеру, говорить: "ну, где же? (Имеет в виду обещания президента – 24 канал)", то они будут ускорять падение его рейтинга. Если каналы будут, скажем, лояльные президенту, то падение рейтинга не будет таким быстрым. Опять же он хорошо играет в соцсетях одновременно они будут пробовать новые технологии и поэтому навязывать новые смыслы, а этим удерживать рейтинг.

Об Андрее Богдане

– Я бы не стал говорить, что Богдан это "смотрящий" за Зеленским. Зеленский уже давно стал самостоятельной фигурой, если он сначала не был ею и не рассчитывал на это, он был лишь инструментом для того, чтобы постебаться и умножить на ноль, то сейчас он понял, он в этой тусовке вышел на первое место, он понял, что самый большой его ресурс – это его бренд. Это ресурс больше, чем даже деньги.

От зимы 2019 года – с начала президентской кампании Владимира Зеленского Богдан стал его юридическим советником. А когда Зеленский победил на выборах и 21 мая официально вступил в должность президента, то своим указом назначил Богдана главой Администрации Президента, которую впоследствии переименовал в Офис Президента.



Андрей Богдан

Об отношениях Зеленского с Коломойским

Интересы общества и Зеленского могут сойтись, если он начнет беспощадно крушить олигархов, хотя бы арестами. Я не вангую, но логичным будет конфликт между Зеленским и Коломойским. Насколько далеко он зайдет не знаю, потому что есть еще одна группа влияния такая как Пинчук.



Игорь Коломойский

– Игорь Валерьевич на сцену не лезет, но он хочет быть продюсером и автором сценария. А вдруг Владимир Зеленский сам захочет быть в этом театре не только главным героем, но и продюсером и автором сценария, поэтому конфликт неизбежен.

Сейчас многие авторы сценария, более того, мы отличаемся от крупных стран, так как сценарий нам пишут, по крайней мере за войну, в Кремле. Не от нас зависит, когда она закончится, а от Путина. То есть он один из авторов сценария истории Украины.

– Наши союзники тоже сценаристы неплохие. Сейчас, я думаю, идет страшный конфликт с командой Зеленского. Они хотят сделать все, чтобы перезапустить местные власти и организовать местные выборы. В большинстве областей они сейчас бы выиграли, но, я думаю, что союзники скажут – стоп, давайте по закону. А по закону, то надо изменения в Конституцию, а значит выборы, к примеру, не на ноябрь, а на март. И здесь, что сыграет? Желание получить все или сохранить отношения с союзниками.

Примечательно! Какие отношения у Зеленского и Коломойского: впечатляющее расследование

– Я не готов сказать, когда будут местные выборы. Я думаю, если бы дожимал Игорь Валерьевич и он настаивал на принятии решений, то ему было бы "фиолетово". Если выборы будут в ноябре, то Игорь Валерьевич как главный принимает решения. Почему на ноябрь важные выборы? Чтобы в новый год войти с новым бюджетом и это для них будет как аргумент.

О поражении Петра Порошенко

– Я не был очарован Порошенко, а потому не разочаровался. Большинство людей разочаровались, потому что он пообещал сделать украинцев счастливыми, и не сделал.

– У нас как у народа косяков мало, однако, они есть. У нашего народа самая большая беда – он считает, что кто-то может прийти и сделать его счастливым. Они считают, что деньги где-то есть и их просто надо правильно распределить. Где-то лежит мешок с деньгами, а Порошенко не смог его правильно распределить так, чтобы по 5000 гривен была пенсия, а по 25 тысяч гривен – зарплата. Порошенко не смог, но Володя точно знает.

На президентских выборах Петр Порошенко получил 24,45% голосов. Владимир Зеленский набрал 73,22% и стал президентом Украины.

– Когда народ поймет, что и Зеленский тоже не знает этой магии, то они разочаруются во Владимире Александровиче и скажут несите нового. У никого нет метода, как сделать всех счастливыми, но все ждут. Поэтому сдулся Порошенко и это ждет каждого президента.

– У Зеленского настолько лучше ситуация, чем у Порошенко. Скажем, что война не очень в горячей фазе, армия есть, основные реформы пошли – децентрализация зашла шикарно, образование заходит, медицина – так себе, но люди поймут, то тоже зайдет. Вот где у нас не пошло, так это правоохранительные органы и судоустройство. Порошенко стартовал с нуля, а Зеленский уже с какой-то площади.



Петр Порошенко

– Я не хочу, чтобы у Зеленского не получилось. Если не получится у президента, то не получится в Украины. Я как реалист говорю, что очень хорошо не получится, что-то может получиться, но при условии, если он будет проводить классную кадровую политику.