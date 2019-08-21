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      Чому рейтинг Зеленського може різко впасти: відповідь експерта

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      Коли рейтинг Зеленського може різко впасти
      Коли рейтинг Зеленського може різко впасти / Getty images

      До кінця 2020 року рейтинг Володимира Зеленського може впасти, а антирейтинг зросте майже до рівня Петра Порошенка.

      Таку думку в програмі "Он воно як" висловив керівник експертної групи "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

      До слова: Які можливості та ризики правління "Слуги народу"

      "Рейтинг різко впаде, бо у нас три найбільші очікування – це зниження тарифів, підвищення пенсій, зарплат і мир з Росією. Всі ці три очікування не забудуться. Народ хоче, щоб вони здійснилися, тому що повірили", – пояснив Бобиренко.

      "Сусідка мріє про 10 тисяч гривень пенсії. Я пояснюю, що 11 мільйонів платників соціальних внесків не можуть прогодувати 12 мільйонів пенсіонерів, щоб пенсія в них була більша, ніж середня зарплата. Вони кажуть: "Вітя, ти розумний, але ти не все знаєш, а Володя – геній, він щось знає". Ось ця віра, що "він щось знає", приведе пізніше до зневіри", – розповів Бобиренко.

      За його словами, падіння рейтингу може залежати також від лояльності телеканалів. Якщо канали будуть лояльні до президента, то процес падіння не буде таким швидким.

      Раптом Володимир Олександрович з Ігорем Валерійовичем посваряться. Як "плюси" будуть, до прикладу, казати: "ну, де ж? (має на увазі виконання обіцянок президента, – 24 канал)", то вони будуть прискорювати падіння його рейтингу,
      – зазначив гість студії.

      Він додав, що водночас команда буде пробувати нові технології, нав'язувати нові сенси, а через це втримувати рейтинг.

      Згідно з даними ЦВК, на парламентських виборах партія "Слуга народу" пройшла у Раду із результатом 43,16%. Друге місце за кількістю голосів посідає "Опозиційна платформа – за життя" – у неї 13,05%. ВО "Батьківщина" отримала 8,18% голосів. "Європейська Солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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