Все в руках Зеленського: які можливості та ризики правління "Слуги народу"

Вперше одна партія отримала монобільшість у парламенті. Тож фактично наступні п'ять років президентська сила "Слуга народу" контролюватиме весь парламент. Які можливості отримали новообрані нардепи та чим загрожує однопартійна більшість – з'ясовували журналісти 24 каналу.

У дев'ятому скликанні більшість крісел займуть депутати від "Слуги народу", які на виборах отримали 254 мандати. А це означає, що вперше коаліцію може сформувати лише одна фракція.

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Тож на правах однопартійної коаліції президентська партія призначатиме свого прем'єр-міністра, формуватиме уряд, керівництво Верховної Ради та комітетів.



Скільки місць отримають партії у новій Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

Наразі вже відомо, що місце спікера займе Дмитро Разумков, його першим заступником стане колега по партії Руслан Стефанчук. Крісло другого віце-спікера хочуть віддати представнику опозиції.

Хто такий Дмитро Разумков та що про нього відомо, читайте в матеріалі 24 каналу

Хто такий Руслан Стефанчук та що про нього відомо, читайте в матеріалі 24 каналу

Маючи однопартійну більшість, "Слуга народу" зможе самостійно ухвалювати будь-які рішення. Політсила вже напрацювала приблизно 300 законопроектів.

Які рішення має намір ухвалити "Слуга народу"

Одним з перших на порядку денному буде антикорупційний блок. Зокрема, у президентській силі хочуть виплачувати винагороду від 10% викривачам корупції. А також врешті повернути статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Ми очікуємо, що ці законопроекти будуть розглядати в перші тижні. Можливо, навіть в перші дні роботи Верховної Ради,

– пояснила Галина Янченко, новообраний нардеп від "Слуги народу".

А на майбутнє планують провести й ревізію всього українського законодавства.Також новий парламент має врегулювати чи не найголовнішу проблему – кнопкодавство. В "Слузі народу" мають кілька варіантів: запровадити сенсорну кнопку, забирати мандат за неособисте голосування або стягати штраф – 80 тисяч гривень.

В крайньому разі – кримінальна відповідальність. Аби відслідковувати голосування, в президентській партії планують створити інтелектуальну систему "Великий брат".

На що натякає назва "Великий брат"?У поняття "Великий Брат" є багато значень, але всі вони походять від персонажа роману Джорджа Орвелла "1984". У романі це одноосібний лідер держави Океанія і партії "Ангсоцу". "Великий Брат спостерігає за тобою" – одна з центральних метафор книги, адже в Океанії держава встановила тотальний контроль та стеження за людьми.



Також "Великий Брат" – це популярне у світі реаліті-шоу, натхненне книгою Орвелла, де глядачі спостерігали за життям певних (пересічних або популярних) людей у замкненому просторі.



"Великим Братом" називають і системи перехресного відеонагляду, встановлені у багатьох містах світу для запобігання злочинам або швидкому виявленню злочинців.

Вже декілька років у сесійній залі ним є громадський рух ЧЕСНО. З балкона активісти фіксують випадки кнопкодавства. І на думку їхніх аналітиків, проблеми вирішить сенсорна кнопка, яка до речі, вмонтована в систему "Рада-3" ще з 2008 року.

Є технічне рішення: введення сенсорної кнопки. Потрібно затиснути дві кнопки. Таким чином обидві руки нардепа будуть зайняті і відповідно він не зможе голосувати за колегу,

– наголосив Олександр Саліженко, аналітик громадського руху ЧЕСНО.

Але найбільший ризик монобільшості – узурпація влади. Адже всі гілки влади зосереджуються в одних руках – Президента України Володимира Зеленського. Аби цього уникнути, треба ухвалити законопроект про опозицію і надати їй контролюючі функції.

"Однопартійна більшість може піти як шляхом узурпації, так само є можливість утворити зовсім інший парламент. Фактично, провівши реформу, зробити парламент незалежним органом влади", – зазначив політичний експерт Олександр Солонтай.

Й додав, що все в руках Зеленського. Важливо те, куди він спрямує свою більшість та чого він хоче: наведення ладу чи всю владу під себе.