Все в руках Зеленского: какие возможности и риски правления "Слуги народа"

Впервые одна партия получила монобольшинство в парламенте. Поэтому фактически следующие пять лет президентская сила "Слуга народа" будет контролировать весь парламент. Какие возможности получили новоизбранные нардепы и чем грозит однопартийное большинство – выясняли журналисты 24 канала.

В девятом созыве большинство кресел займут депутаты от "Слуги народа", которые на выборах получили 254 мандата. А это значит, что впервые коалицию может сформировать только одна фракция.

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Поэтому на правах однопартийной коалиции президентская партия будет назначать своего премьер-министра, формировать правительство, руководство Верховной Рады и комитетов.



Сколько мест получат партии в новой Верховной Раде / Инфографика 24 канала

Сейчас уже известно, что место спикера займет Дмитрий Разумков, его первым заместителем станет коллега по партии Руслан Стефанчук. Кресло второго вице-спикера хотят отдать представителю оппозиции.

Кто такой Дмитрий Разумков и что о нем известно, читайте в материале 24 канала

Кто такой Руслан Стефанчук и что о нем известно, читайте в материале 24 канала

Имея однопартийное большинство, "Слуга народа" сможет самостоятельно принимать любые решения. Политсила уже наработала около 300 законопроектов.

Какие решения намерена принять "Слуга народа"

Одним из первых на повестке дня будет антикоррупционный блок. В частности, в президентской силе хотят выплачивать вознаграждение от 10% обличителям коррупции. А также наконец вернуть статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Мы ожидаем, что эти законопроекты будут рассматривать в первые недели. Возможно, даже в первые дни работы Верховной Рады,

– пояснила Галина Янченко, новоизбранный нардеп от "Слуги народа".

А на будущее планируют провести и ревизию всего украинского законодательства. Также новый парламент должен урегулировать едва ли не самую большую проблему – кнопкодавство. В "Слуге народа" имеют несколько вариантов: ввести сенсорную кнопку, забирать мандат за неличное голосование или взыскивать штраф – 80 тысяч гривен.

В крайнем случае – уголовная ответственность. Чтобы отслеживать голосование, в президентской партии планируют создать интеллектуальную систему "Большой брат".

На что намекает название "Большой брат"?

В понятия "Большой Брат" есть много значений, но все они происходят от персонажа романа Джорджа Оруэлла "1984". В романе это единоличный лидер государства Океания и партии "Ангсоц". "Большой Брат наблюдает за тобой" – одна из центральных метафор книги, ведь в Океании государство установило полный контроль и слежение за людьми.



Также "Большой Брат" – это популярное в мире реалити-шоу, вдохновенное книгой Оруэлла, где зрители наблюдали за жизнью определенных (рядовых или популярных) людей в замкнутом пространстве.



"Большим Братом" называют и системы перекрестного видеонаблюдения, установленные во многих городах мира для предотвращения преступлений или быстрого выявления преступников.

Уже несколько лет в сессионном зале им является общественное движение ЧЕСТНО. С балкона активисты фиксируют случаи кнопкодавства. И по мнению их аналитиков, проблему решит сенсорная кнопка, которая, кстати, вмонтирована в систему "Рада-3" еще с 2008 года.

Есть техническое решение: введение сенсорной кнопки. Нужно зажать две кнопки. Таким образом обе руки нардепа будут заняты и соответственно он не сможет голосовать за коллегу,

– отметил Александр Салиженко, аналитик общественного движения ЧЕСТНО.

Но наибольший риск монобольшинства – узурпация власти. Ведь все ветви власти сосредотачиваются в одних руках – Президента Украины Владимира Зеленского. Чтобы этого избежать, надо принять законопроект об оппозиции и предоставить ей контролирующие функции.

"Однопартийное большинство может пойти как путем узурпации, так же есть возможность создать совершенно другой парламент. Фактически, проведя реформу, сделать парламент независимым органом власти", – отметил политический эксперт Александр Солонтай.

И добавил, что все в руках Зеленского. Важно то, куда он направит свое большинство и чего он хочет: наведения порядка или всю власть под себя.